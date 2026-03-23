ВИДЕО. Неймар запустил сериал и откровенно рассказал о своей карьере

Неймар запустил собственный документальный сериал на YouTube в сотрудничестве с брендом Red Bull, который уже вызвал значительный интерес в соцсетях.

Проект состоит из шести эпизодов и показывает закулисную жизнь футболиста – от тренировок и подготовки к матчам до личных моментов с семьей и повседневных рутин.

Особое внимание в сериале уделено эмоциональному состоянию Неймара и его размышлениям о карьере. В частности, игрок открыто реагирует на отсутствие в заявке сборной Бразилии и пытается переосмыслить собственный путь в футболе.

Проект уже активно обсуждают в соцсетях, а сам сериал стал частью более широкой стратегии Неймара – рассказать свою историю изнутри и взять под контроль собственный публичный образ.

Таким образом, бразилец делает еще один шаг в медиапространстве, сочетая футбол с контентом для глобальной аудитории.