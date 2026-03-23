  4. ВИДЕО. Неймар запустил сериал и откровенно рассказал о своей карьере
ВИДЕО. Неймар запустил сериал и откровенно рассказал о своей карьере

Неймар показал, что происходит вне футбольного поля

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Неймар запустил собственный документальный сериал на YouTube в сотрудничестве с брендом Red Bull, который уже вызвал значительный интерес в соцсетях.

Проект состоит из шести эпизодов и показывает закулисную жизнь футболиста – от тренировок и подготовки к матчам до личных моментов с семьей и повседневных рутин.

Особое внимание в сериале уделено эмоциональному состоянию Неймара и его размышлениям о карьере. В частности, игрок открыто реагирует на отсутствие в заявке сборной Бразилии и пытается переосмыслить собственный путь в футболе.

Проект уже активно обсуждают в соцсетях, а сам сериал стал частью более широкой стратегии Неймара – рассказать свою историю изнутри и взять под контроль собственный публичный образ.

Таким образом, бразилец делает еще один шаг в медиапространстве, сочетая футбол с контентом для глобальной аудитории.

По теме:
ФОТО. Звездная актриса пришла на матч Реала ради Мбаппе
ФОТО. Поворознюк засветился с Джошуа после его приезда в Украину
ФОТО. Вы не поверите, где сохранился старый стадион Арсенала
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 23 марта 2026, 20:22 9
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Трансляцию проведет сервис MEGOGO

МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23 марта 2026, 09:56 7
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»

Тренер мог покинуть «Днепр» сразу после финала Лиги Европы

Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 23.03.2026, 11:21
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23.03.2026, 08:51
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 23.03.2026, 23:42
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Популярные новости
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23.03.2026, 07:42
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 34
Теннис
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
