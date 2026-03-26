  4. После встречи с Клоппом. Немецкий тренер сделал каминг-аут
26 марта 2026, 07:41 | Обновлено 26 марта 2026, 07:42
После встречи с Клоппом. Немецкий тренер сделал каминг-аут

Кристиан Добрик открыл миру свою ориентацию

Немецкий тренер «Санкт-Паули» U-19 Кристиан Добрик сделал каминг-аут.

Решение открыть свою ориентацию специалист принял после встречи с Юргеном Клоппом.

«Я футбольный тренер, мне 29 лет. И причина, по которой я здесь нахожусь, в конечном счёте, заключается в том, что я гей, и я хотел об этом сказать».

«Если я хочу быть максимально честным тренером и требовать от своих игроков смелого футбола, то это возможно только в том случае, если я наберусь смелости и скажу: «Ребята, это я, делайте с этим, что хотите».

Ранее защитник клуба Серии А совершил каминг-аут.

По теме:
Штутгарт устроил голевое пиршество на поле Аугсбурга
Супергол со штрафного удара. Боруссия М переиграла Санкт-Паули в Бундеслиге
Таблица Бундеслиги. Унион и Вердер завершили 25-й тур матчем на пять голов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УПЛ может вернуться футболист, которого со скандалом выгнали из Динамо
Футбол | 26 марта 2026, 05:32 0
Шаран рассчитывает на Кремчанина

Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 25 марта 2026, 16:48 29
УСИК: «Скажите честно, вы что, дураки? Раньше я этого не понимал»
Бокс | 25.03.2026, 23:42
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25.03.2026, 10:27
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
Футбол | 25.03.2026, 10:20
Перець
Тренеру гею  краще не  заперечувати , бо може покарати  
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
В США выразили разочарование поступком Усика
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
