После встречи с Клоппом. Немецкий тренер сделал каминг-аут

Немецкий тренер «Санкт-Паули» U-19 Кристиан Добрик сделал каминг-аут.

Решение открыть свою ориентацию специалист принял после встречи с Юргеном Клоппом.

«Я футбольный тренер, мне 29 лет. И причина, по которой я здесь нахожусь, в конечном счёте, заключается в том, что я гей, и я хотел об этом сказать».

«Если я хочу быть максимально честным тренером и требовать от своих игроков смелого футбола, то это возможно только в том случае, если я наберусь смелости и скажу: «Ребята, это я, делайте с этим, что хотите».

