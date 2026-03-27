Из-за украинского футболиста в Швеции пришлось изменить закон

В Швеции до сих пор вспоминают выступления украинского футболиста Вадима Евтушенко, ставшего настоящей легендой в составе АИК.

Украинец не только закрепился в основном составе стокгольмского клуба, но и в 1992 году помог команде оформить «золотой дубль» – выиграть чемпионат и Кубок страны.

Впрочем, после нескольких лет в Швеции Евтушенко мог покинуть страну из-за ограничений на рабочие визы для иностранцев. Ситуация вызвала широкий резонанс: фанаты и СМИ встали на сторону игрока. В итоге власти пересмотрели правила и разрешили легионерам оставаться до окончания контрактов. Это решение получило неофициальное название «закон Евтушенко».

Таким образом, украинец повлиял не только на результаты команды, но и на изменения в законодательстве Швеции.