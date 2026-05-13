13 мая 2026, 16:39 | Обновлено 13 мая 2026, 16:52
Украинский легионер из Англии летом, скорее всего, сменит клуб

Тимур Тутеров может покинуть «Сандерленд»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров

Украинский вингер «Сандерленда» Тимур Тутеров, который вторую часть текущего сезоне проводит на правах аренды в «Эксетер Сити» из Первой лиги Англии, близок к смене клуба. б этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, за игроком активнее всего следят шведский АИК и шотландский «Абердин». Соглашение украинца и «Сандерленда» рассчитано до лета 2027 года, так что, как ожидается, смена клуба будет в формате полноценного трансфера.

В текущем сезоне на счету Тимура Тутерова 30 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет подписать форварда сборной Украины.

Тимур Тутеров Сандерленд аренда игрока Эксетер Сити АИК Абердин трансферы трансферы АПЛ чемпионат Швеции по футболу чемпионат Шотландии по футболу ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
