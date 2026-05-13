Украинский легионер из Англии летом, скорее всего, сменит клуб

Украинский вингер «Сандерленда» Тимур Тутеров, который вторую часть текущего сезоне проводит на правах аренды в «Эксетер Сити» из Первой лиги Англии, близок к смене клуба. б этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, за игроком активнее всего следят шведский АИК и шотландский «Абердин». Соглашение украинца и «Сандерленда» рассчитано до лета 2027 года, так что, как ожидается, смена клуба будет в формате полноценного трансфера.

В текущем сезоне на счету Тимура Тутерова 30 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ хочет подписать форварда сборной Украины.