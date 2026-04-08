  4. Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08 апреля 2026, 08:13 |
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте

Киевляне заключили соглашение с Hisense

ФК Динамо

«Динамо» Киев официально объявило о начале сотрудничества с Hisense, который стал официальным партнером клуба.

Партнерство предусматривает совместные маркетинговые инициативы, интеграцию бренда в матчевые события клуба и реализацию проектов для болельщиков. Объединяя инновационные технологии Hisense и энергию большого футбола, стороны стремятся создать новый уровень эмоционального опыта для фанатов как на стадионе, так и дома.

«Мы рады начать сотрудничество с Hisense — глобальным технологическим брендом, который активно поддерживает мировой футбол. Для ФК «Динамо» (Киев), клуба с большими традициями и историей, которая уже почти сто лет формируется победами, поколениями футболистов и поддержкой болельщиков, важно работать с партнерами, которые разделяют наши ценности развития, инноваций и высоких стандартов в спорте», — отметил генеральный директор «Динамо» (Киев) Дмитрий Бриф.

Hisense — международный бренд бытовой техники и электроники с широкой линейкой продукции: от телевизоров и аудиосистем до холодильников, стиральных машин, климатической и кухонной техники. В своих продуктах бренд сочетает современные технологии, элементы искусственного интеллекта и дизайн, ориентированный на комфортную жизнь.

По теме:
Экс-игрок сборной Франции трогательно высказался после смерти Луческу
Миколенко опубликовал прощальное фото с Луческу, поблагодарив Мистера
Экс-звезда Шахтера написал щемящие слова в честь Луческу: «Вы – мой отец»
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале приняли решение по поводу Арбелоа после поражения от Баварии
Футбол | 08 апреля 2026, 07:22 0
В Реале приняли решение по поводу Арбелоа после поражения от Баварии
В Реале приняли решение по поводу Арбелоа после поражения от Баварии

Мадридцы проиграли первый матч в Лиге чемпионов против «ротен»

Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 07 апреля 2026, 23:57 3
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026

Отец спортсмена обвинил россию

Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Футбол | 07.04.2026, 23:57
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Футбол | 07.04.2026, 08:02
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Футбол | 07.04.2026, 18:25
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Популярные новости
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
06.04.2026, 15:22
Другие виды
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
07.04.2026, 21:07 80
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 29
Футбол
