Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте

«Динамо» Киев официально объявило о начале сотрудничества с Hisense, который стал официальным партнером клуба.

Партнерство предусматривает совместные маркетинговые инициативы, интеграцию бренда в матчевые события клуба и реализацию проектов для болельщиков. Объединяя инновационные технологии Hisense и энергию большого футбола, стороны стремятся создать новый уровень эмоционального опыта для фанатов как на стадионе, так и дома.

«Мы рады начать сотрудничество с Hisense — глобальным технологическим брендом, который активно поддерживает мировой футбол. Для ФК «Динамо» (Киев), клуба с большими традициями и историей, которая уже почти сто лет формируется победами, поколениями футболистов и поддержкой болельщиков, важно работать с партнерами, которые разделяют наши ценности развития, инноваций и высоких стандартов в спорте», — отметил генеральный директор «Динамо» (Киев) Дмитрий Бриф.

Hisense — международный бренд бытовой техники и электроники с широкой линейкой продукции: от телевизоров и аудиосистем до холодильников, стиральных машин, климатической и кухонной техники. В своих продуктах бренд сочетает современные технологии, элементы искусственного интеллекта и дизайн, ориентированный на комфортную жизнь.