Саленко назвал футболистов, из-за которых Динамо проиграло Карпатам

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко считает, что в поражении от «Карпат» виновата линия защиты киевлян.

– Что стало главной причиной поражения «Динамо» от «Карпат»?

– Защита. Выпустили ветеранов, которые могут создавать, а оборона провалилась. Я не буду обвинять кого-то одного. Произошла череда ошибок, что и привело к пропущенному мячу.

В линии защиты киевлян против «львов» сыграли Коробов, Биловар, Попов и Вивчаренко.

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк отреагировал на поражение киевлян в матче против «Карпат» (0:1), раскритиковав судейство.