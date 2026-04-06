Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саленко назвал футболистов, из-за которых Динамо проиграло Карпатам
06 апреля 2026, 06:32
1230
Саленко назвал футболистов, из-за которых Динамо проиграло Карпатам

Бывший игрок киевлян выделил линию защиты

06 апреля 2026, 06:32 |
1230
Саленко назвал футболистов, из-за которых Динамо проиграло Карпатам
УАФ. Олег Саленко

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко считает, что в поражении от «Карпат» виновата линия защиты киевлян.

– Что стало главной причиной поражения «Динамо» от «Карпат»?

– Защита. Выпустили ветеранов, которые могут создавать, а оборона провалилась. Я не буду обвинять кого-то одного. Произошла череда ошибок, что и привело к пропущенному мячу.

В линии защиты киевлян против «львов» сыграли Коробов, Биловар, Попов и Вивчаренко.

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк отреагировал на поражение киевлян в матче против «Карпат» (0:1), раскритиковав судейство.

Олег Саленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Навіщо Попов з Біловаром питання на яке нема відповіді 
