Динамо сообщило цену, которую придется заплатить за трансфер Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко привлек внимание турецкого «Трабзонспора», который давно следит за прогрессом талантливого игрока.

По информации турецкого издания Gunebakis, «бело-синие» рассчитывают получить за трансфер 20-летнего футболиста десять миллионов евро:

«Трабзонспор» намерен оформить трансфер молодого нападающего из Украины. Киевское «Динамо», которое имеет контракт с форвардом до 2028 года, рассчитывает получить за него около 10 миллионов евро.

В последнее время турецкий клуб добился значительных успехов в украинском футболе. Среди игроков, пополнивших состав из этого рынка, – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

«Трабзонспор», продолжая борьбу за чемпионский титул, сосредоточен на гонке за первое место, а также разрабатывает планы на следующий сезон.

Под руководством тренера Фатиха Текке инвестиции в молодых перспективных игроков рассматриваются как часть долгосрочной стратегии клуба», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 16 матчей в составе первой команды «Динамо» во всех турнирах, в которых забил десять голов. Трансферная стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.