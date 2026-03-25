Динамо сообщило цену, которую придется заплатить за трансфер Пономаренко
«Трабзонспору», который нацелился на форварда, придется отдать около десяти миллионов евро
Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко привлек внимание турецкого «Трабзонспора», который давно следит за прогрессом талантливого игрока.
По информации турецкого издания Gunebakis, «бело-синие» рассчитывают получить за трансфер 20-летнего футболиста десять миллионов евро:
«Трабзонспор» намерен оформить трансфер молодого нападающего из Украины. Киевское «Динамо», которое имеет контракт с форвардом до 2028 года, рассчитывает получить за него около 10 миллионов евро.
В последнее время турецкий клуб добился значительных успехов в украинском футболе. Среди игроков, пополнивших состав из этого рынка, – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.
«Трабзонспор», продолжая борьбу за чемпионский титул, сосредоточен на гонке за первое место, а также разрабатывает планы на следующий сезон.
Под руководством тренера Фатиха Текке инвестиции в молодых перспективных игроков рассматриваются как часть долгосрочной стратегии клуба», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне Пономаренко провел 16 матчей в составе первой команды «Динамо» во всех турнирах, в которых забил десять голов. Трансферная стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.
Суркіс сказав Олійченку про ціну гравця - 20-25 лям.
А Титюк (нехороша людина!) хоче продати за 10 лям.
Сейчас реальная цена Пономаренко - плюс/минус 10 млн и есть. Но успешный матч со шведами, и дай Бог, участие и голы на ЧМ, и тогда реально 30-40 лямов срубить будет не проблема.