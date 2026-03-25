Динамо сообщило цену, которую придется заплатить за трансфер Пономаренко

«Трабзонспору», который нацелился на форварда, придется отдать около десяти миллионов евро

25 марта 2026, 11:01 |
613
2 Comments
Динамо сообщило цену, которую придется заплатить за трансфер Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко привлек внимание турецкого «Трабзонспора», который давно следит за прогрессом талантливого игрока.

По информации турецкого издания Gunebakis, «бело-синие» рассчитывают получить за трансфер 20-летнего футболиста десять миллионов евро:

«Трабзонспор» намерен оформить трансфер молодого нападающего из Украины. Киевское «Динамо», которое имеет контракт с форвардом до 2028 года, рассчитывает получить за него около 10 миллионов евро.

В последнее время турецкий клуб добился значительных успехов в украинском футболе. Среди игроков, пополнивших состав из этого рынка, – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

«Трабзонспор», продолжая борьбу за чемпионский титул, сосредоточен на гонке за первое место, а также разрабатывает планы на следующий сезон.

Под руководством тренера Фатиха Текке инвестиции в молодых перспективных игроков рассматриваются как часть долгосрочной стратегии клуба», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 16 матчей в составе первой команды «Динамо» во всех турнирах, в которых забил десять голов. Трансферная стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.

По теме:
Как завершились матчи украинских команд, которые судил Пинейру?
Сумасшедшее предложение: Челси может провернуть супертрансфер
Коуч ЛНЗ вступился за Шурмана после требований Усика и Буткевича к УАФ
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда состоится матч УПЛ между ЛНЗ и Шахтером
Футбол | 25 марта 2026, 09:50 3
Стало известно, когда состоится матч УПЛ между ЛНЗ и Шахтером
Стало известно, когда состоится матч УПЛ между ЛНЗ и Шахтером

Поединок пройдет 13 апреля в Черкассах

Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24 марта 2026, 11:48 1
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны

Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом

Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Футбол | 25.03.2026, 03:45
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Футбол | 25.03.2026, 08:43
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Футбол | 24.03.2026, 15:38
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Burevestnik
з надійного джерела "одна бабця сказала" відомо, шо
Суркіс сказав Олійченку про ціну гравця - 20-25 лям.
А Титюк (нехороша людина!) хоче продати за 10 лям.
Шо ж це таке... йопрст...
Sergey RockStar
В нашем чемпионате ,в ближайшем будущем, дорого продать футболиста трудно будет даже Шахтеру..
Сейчас реальная цена Пономаренко - плюс/минус 10 млн и есть. Но успешный матч со шведами, и дай Бог, участие и голы на ЧМ, и тогда реально 30-40 лямов срубить будет не проблема. 
Популярные новости
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23.03.2026, 21:24 8
Теннис
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 7
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 16
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
