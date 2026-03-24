Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иностранный клуб с украинцами в составе нацелился на Матвея Пономаренко
24 марта 2026, 07:27 | Обновлено 24 марта 2026, 07:29
589
0

Иностранный клуб с украинцами в составе нацелился на Матвея Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» привлек внимание тренерского штаба «Трабзонспора»

24 марта 2026, 07:27 | Обновлено 24 марта 2026, 07:29
589
0
Иностранный клуб с украинцами в составе нацелился на Матвея Пономаренко
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Турецкий «Трабзонспор» серьезно заинтересован в услугах форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко и даже подготовил отчет о возможном приобретении талантливого футболиста.

«Пройдя через молодежную академию киевского «Динамо» и имея контракт с клубом до 2028 года, Пономаренко привлек внимание тренерского штаба «Трабзонспора».

Особенно выделяется его эффективность в штрафной площади, доминирование в верховых единоборствах и умение завершать атаки, благодаря чему молодого игрока называют новым «золотым талантом» украинского футбола.

Выступления молодой звезды в этом сезоне впечатляют. Спокойная реализация моментов и точное позиционирование считаются одними из его важнейших отличительных черт по сравнению с коллегами.

Его текущая рыночная стоимость составляет около 1 миллиона евро, но благодаря потенциалу ожидается, что эта цифра быстро вырастет», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых записал на свой счет девять голов и вышел на первое место в рейтинге бомбардиров элитного дивизиона.

В составе турецкой команды выступают два футболиста сборной Украины – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
