Иностранный клуб с украинцами в составе нацелился на Матвея Пономаренко
Форвард киевского «Динамо» привлек внимание тренерского штаба «Трабзонспора»
Турецкий «Трабзонспор» серьезно заинтересован в услугах форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко и даже подготовил отчет о возможном приобретении талантливого футболиста.
«Пройдя через молодежную академию киевского «Динамо» и имея контракт с клубом до 2028 года, Пономаренко привлек внимание тренерского штаба «Трабзонспора».
Особенно выделяется его эффективность в штрафной площади, доминирование в верховых единоборствах и умение завершать атаки, благодаря чему молодого игрока называют новым «золотым талантом» украинского футбола.
Выступления молодой звезды в этом сезоне впечатляют. Спокойная реализация моментов и точное позиционирование считаются одними из его важнейших отличительных черт по сравнению с коллегами.
Его текущая рыночная стоимость составляет около 1 миллиона евро, но благодаря потенциалу ожидается, что эта цифра быстро вырастет», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне Пономаренко провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых записал на свой счет девять голов и вышел на первое место в рейтинге бомбардиров элитного дивизиона.
В составе турецкой команды выступают два футболиста сборной Украины – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.
