  4. ФИФА запретила игроку Динамо выступать за клуб. Хотели дать шанс
26 марта 2026, 23:43 |
ФИФА запретила игроку Динамо выступать за клуб. Хотели дать шанс

Николеску – о сорванном трансфере Бленуце

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску прокомментировал сорванный трансфер игрока киевского «Динамо» Владислава Бленуце.

«Если бы переход Бленуце зимой был возможен, он бы уже играл за нашу команду. Мы были готовы дать ему шанс, и от этого выиграли бы и клуб, и сам футболист. К сожалению, правила ФИФА запрещают игрокам выступать более чем за две команды в одном сезоне, и именно из-за этого трансфер не состоялся», – сказал президент бухарестского «Динамо».

Бленуце отыграл всего 303 минуты в 10 официальных матчах за киевлян и забил один гол. Во второй половине сезона румын еще не попадал в заявку киевлян.

Динамо Киев трансферы аренда игрока чемпионат Румынии по футболу трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
