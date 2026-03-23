Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб

Футболист киевского «Динамо» Владислав Бленуце может в скором времени покинуть клуб.

По информации источника, после сезона 2025/26 Бленуце больше не захочет возвращаться в Украину. Не из-за политических убеждений – его онлайн-активность не свидетельствует о пророссийской позиции – а из-за сложных условий, которые футболист пережил в Украине. Источники называют его опыт в «Динамо» «настоящим футбольным кошмаром».

Бленуце отыграл всего 303 минуты в 10 официальных матчах за киевлян и забил один гол. Во второй половине сезона румын еще не попадал в заявку киевлян.