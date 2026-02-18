Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Костюк закрыл вопрос о скандальном игроке Динамо
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 23:55
Тренер – о Бленуце

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о румынском форварде киевлян Владиславе Бленуце:

– Он – игрок нашей команды, у него контракт с нашим клубом, и он в расположении команды и готовится к чемпионату.

– Были слухи, что он куда-то переходит, что он не понравился вам...

– У него контракт с нашим клубом, – сказал Костюк.

В зимнее межсезонье игрока связывали с переходом в бухарестское «Динамо».

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
