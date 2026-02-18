Игорь Костюк закрыл вопрос о скандальном игроке Динамо

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о румынском форварде киевлян Владиславе Бленуце:

– Он – игрок нашей команды, у него контракт с нашим клубом, и он в расположении команды и готовится к чемпионату.

– Были слухи, что он куда-то переходит, что он не понравился вам...

– У него контракт с нашим клубом, – сказал Костюк.

В зимнее межсезонье игрока связывали с переходом в бухарестское «Динамо».

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.