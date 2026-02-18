Украина. Премьер лига18 февраля 2026, 23:55 |
849
0
Игорь Костюк закрыл вопрос о скандальном игроке Динамо
Тренер – о Бленуце
18 февраля 2026, 23:55 |
849
0
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о румынском форварде киевлян Владиславе Бленуце:
– Он – игрок нашей команды, у него контракт с нашим клубом, и он в расположении команды и готовится к чемпионату.
– Были слухи, что он куда-то переходит, что он не понравился вам...
– У него контракт с нашим клубом, – сказал Костюк.
В зимнее межсезонье игрока связывали с переходом в бухарестское «Динамо».
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 февраля 2026, 07:40 2
Бывшему чемпиону мира исполнилось 38 лет
Футбол | 19 февраля 2026, 00:14 0
Пихаленок – о сборах в Турции
Футбол | 18.02.2026, 19:07
Футбол | 18.02.2026, 07:53
Футбол | 18.02.2026, 08:10
Комментарии 0
Популярные новости
17.02.2026, 07:55 8
17.02.2026, 08:11 2
18.02.2026, 07:27 13
17.02.2026, 16:10 13
17.02.2026, 09:53 4
17.02.2026, 21:05 1
18.02.2026, 08:41
17.02.2026, 09:16 5