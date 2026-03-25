Экс-тренер ПСЖ – об уходе из клуба: «Этот матч стал смертельным приговором»

Маурисио Почеттино вспомнил поражение «ПСЖ» от мадридского «Реала» весной 2022 года.

«Нам немного не хватило удачи на «Бернабеу». Дома мы победили со счетом 1:0 и в ответном матче вели до 61-й минуты, когда Бензема нарушил правила против Доннаруммы.

И после этого вы хотите сказать, что тренер выбрал неправильную тактику? Что он неверно действовал против команды, которая в итоге стала победителем?

В Мадриде мы вели 1:0, второй гол был отменен из-за минимального офсайда. Команда выглядела уверенно до спорного решения арбитра. После этого мы отошли назад и в итоге проиграли.

Сразу после финального свистка я понял, что мое время в Париже подходит к концу. Я знал, что главной целью была победа в Лиге чемпионов, а не успехи в Лиге 1 или Кубке Франции.

К тому же в клубе была непростая внутренняя ситуация: болельщики выражали недовольство, проходили акции. Не было необходимой стабильности для достижения такой цели, как победа в Лиге чемпионов.

Можно сказать, что поражение в Мадриде стало для нас смертным приговором. В тот день появилось ощущение, что эта история подходит к завершению», – сказал главный тренер сборной США.