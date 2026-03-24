  4. Французский гранд снова хитрит ради успеха в Лиге чемпионов
24 марта 2026, 11:58
Французский гранд снова хитрит ради успеха в Лиге чемпионов

«ПСЖ» Ильи Забарного бесцеремонно подстраивает календарь под себя

Практика переноса матчей внутренних чемпионатов ради достижения максимальных результатов в еврокубковых баталиях характерна для украинского футбола, а ведущие клубы Старого Света ее редко применяют. Но в текущем сезоне французский «ПСЖ» стал исключением из правил.

Клуб Ильи Забарного обратился к руководству Лиги 1 с просьбой подвинуть матч с «Лансом» на другую дату. Это противостояние стоит в календаре 11 апреля между двумя поединками против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По стопам «ПСЖ» пошёл «Страсбург», который запросил перенос игры 12 апреля против «Бреста».

«Пари Сен-Жермен» лидирует в чемпионате Франции с 60 очками, а после международной паузы 3 апреля сыграет дома против «Тулузы». Столичный коллектив ранее перенес матч с «Нантом» с 15 марта на 20-26 апреля.

Руслан Полищук Источник: Get French Football News
