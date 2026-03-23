  4. Луис Энрике принял решение относительно будущего Забарного в ПСЖ
23 марта 2026, 10:22
Луис Энрике принял решение относительно будущего Забарного в ПСЖ

Тренер видит в украинце лидера обороны в ближайшем будущем

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский тренер Луис Энрике продолжает рассчитывать на украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного, несмотря на сложный старт в клубе.

Как отмечает источник, тренер видит в украинце «будущего лидера обороны» и потенциального преемника Маркиньоса в ближайшие сезоны.

В отличие от других дорогостоящих трансферов, Забарный получает время на адаптацию и исправление ошибок, чтобы стать ключевым игроком защиты ПСЖ в Лиге 1.

Ранее защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный поделился новыми фото из Парижа.

