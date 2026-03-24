Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб

Нападающий «Ромы» Артем Довбик, который продолжает восстанавливаться после травмы, посетил тренировочную базу «Жироны», где выступал в сезоне 2023/24.

Во время визита украинец встретился с капитаном каталонцев Кристианом Стуани, с которым ранее конкурировал за место в стартовом составе, и сделал совместное фото.

Довбик провел в «Жироне» один сезон, сыграв 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 голевых передач, став лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24. За «Рому» он уже имеет 62 игры, 20 голов и 6 голевых передач во всех турнирах.