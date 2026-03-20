Две причины трансфера. На Довбика появился новый претендент

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в другом клубе Серии А — «Дженоа», сообщает Goal News 24.

По информации источника, в переходе 28-летнего нападающего заинтересован главный тренер «грифонов» Даниэле Де Росси, который был инициатором его подписания, когда возглавлял «волков». Отмечается, что «Дженоа» может взять украинского нападающего в аренду с правом выкупа.

Еще одной причиной для Довбика перейти в клуб из Генуи может стать тот факт, что там выступает его партнер по сборной Украины Руслан Малиновский. Это может упростить адаптацию Артема в новой команде.

Сообщалось, что в Италии озадачены травмой Довбика.