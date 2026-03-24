ФОТО. Ибрагимович возвращается. Его новая роль удивила всех

Экс-нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович попробует себя в новой роли – он станет студийным аналитиком Fox Sports на чемпионате мира.

По словам президента телеканала Брэда Зейгера, Ибрагимович был одним из главных кандидатов: «Он был в топе списка тех, кого мы хотели пригласить».

44-летний швед дебютирует в студии 11 июня – в день старта турнира, который пройдет в США, Мексике и Канаде, и будет работать на протяжении всего чемпионата.

Вместе с ним в эфире появятся Тьерри Анри и ведущая Ребекка Лоу. Среди других вариантов Fox рассматривал Дэвида Бекхэма и Юргена Клоппа.

За свою карьеру Ибрагимович выступал за ведущие клубы Европы, включая «Милан», «Интер», ПСЖ, «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», а также играл в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси». Завершил карьеру в 2023 году.

На Fox отмечают, что Ибрагимович с самого начала серьезно отнесся к проекту и намерен ярко проявить себя в новой роли.