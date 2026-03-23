Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23–29.03
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 марта.
М15 Опатия (Хорватия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Никколо Кьяварелла (Италия, 2) – Георгий Шилов (Украина, уайлд-кард) – 4:6, 3:6
- Максвелл Касл (Веикобритания) – Иван Кременчуцкий (Украина) – 3:6, 3:6
Второй круг
- Георгий Шилов (Украина, уайлд-кард) – Жоау Силва (Португалия) – 6:3, 4:6, 8:10
- Ян Граздил (Чехия, 4) – Иван Кременчуцкий (Украина) – 6:3, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- Вячеслав Белинский (Украина, 1) – ТВА
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 12 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Владимир Ужиловский (Украина) – Тим Валсман (Израиль, 16) – 6:7 (6:8), 3:6
- Карим Эль-Феки (Египет) – Василий Макаренко (Украина) – 6:1, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина, 4) – Никола Джосич (Швейцария) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Роберт Стромбахс (Латвия) и Владимир Ужиловский (Украина, 1) – Филипп Хорст (Германия) и Пауль Редер (Германия) – 24.03, не ранее 12:30
М15 Альтамура (Италия – хард, зал), M15 Altamurgia Altamura Gravina In P.
Одиночный разряд
Первый круг
- Александр Брайнин (Украина, 8) – Том Цойх (Германия) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Максимимлиан Фигль (Италия) и Леонардо Росси (Италия) – Александр Брайнин (Украина) и Лоренцо Лоруссо (Италия,2) – 24.03
М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Артис Либергс (Латвия) – Павел Боднарчук (Украина) – 24.03, не ранее 12:00
Одиночный разряд
Первый круг
- Матисс Бобишон (Франция) – Георгий Кравченко (Украина, 4) – 24.03, не ранее 15:00
Парный разряд
Первый круг
Дуйе Марковина (Австралия) и Эге Сик (Турция) – Андреа Коломбо (Италия) и Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
