23 марта 2026, 23:50
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23–29.03

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 марта.

М15 Опатия (Хорватия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Никколо Кьяварелла (Италия, 2) – Георгий Шилов (Украина, уайлд-кард) – 4:6, 3:6
  • Максвелл Касл (Веикобритания) – Иван Кременчуцкий (Украина) – 3:6, 3:6

Второй круг

  • Георгий Шилов (Украина, уайлд-кард) – Жоау Силва (Португалия) – 6:3, 4:6, 8:10
  • Ян Граздил (Чехия, 4) – Иван Кременчуцкий (Украина) – 6:3, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вячеслав Белинский (Украина, 1) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 12 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Владимир Ужиловский (Украина) – Тим Валсман (Израиль, 16) – 6:7 (6:8), 3:6
  • Карим Эль-Феки (Египет) – Василий Макаренко (Украина) – 6:1, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина, 4) – Никола Джосич (Швейцария) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Роберт Стромбахс (Латвия) и Владимир Ужиловский (Украина, 1) – Филипп Хорст (Германия) и Пауль Редер (Германия) – 24.03, не ранее 12:30

М15 Альтамура (Италия – хард, зал), M15 Altamurgia Altamura Gravina In P.

Одиночный разряд

Первый круг

  • Александр Брайнин (Украина, 8) – Том Цойх (Германия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Максимимлиан Фигль (Италия) и Леонардо Росси (Италия) – Александр Брайнин (Украина) и Лоренцо Лоруссо (Италия,2) – 24.03

М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Артис Либергс (Латвия) – Павел Боднарчук (Украина) – 24.03, не ранее 12:00

Одиночный разряд

Первый круг

  • Матисс Бобишон (Франция) Георгий Кравченко (Украина, 4) – 24.03, не ранее 15:00

Парный разряд

Первый круг

Дуйе Марковина (Австралия) и Эге Сик (Турция) – Андреа Коломбо (Италия) и Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

