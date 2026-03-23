Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 23 до 29 марта

W75 Мурска Собота (Словения – хард, зал), Murska Sobota Open

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Снигур (Украина, 1) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 24.03, не ранее 11:30

W50 Круасси-Бобур (Франция – хард, зал), Open 3C De Seine Et Marne

Одиночный разряд

Первый круг

Вивиан Вулфф (США) – Вероника Подрез (Украина, 2) – 24.03

Парный разряд

Первый круг

Тифани Лемэтр (Франция) и Вероника Подрез (Украина) – Яра Барташевич (Франция) и Мари Маттель (Франция) – ТВА

W35 Сан Грегорио (Италия – грунт), Sportwatchers Cup

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Анастасия Соболева (Украина, 4) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) и Лайма Владсон (Узбекистан) – Йоэлле Штойр (Германия) и Нина Варгова (Словакия, 2) – 24.03

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

Ханна Янковска (Польша) – Мария Ноздрачева (Украина, 15) – 6:1, 6:3

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Лазаренко (Украина) – ТВА

– ТВА Дарья Есыпчук (Украина) – Диана Марцинкевича (Латвия) – 24.03, не ранее 13:00

Парный разряд

Первый круг

Джулия Адамс (США) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Делия Гайяр (Франция) и Милла Секейра (Португалия) – ТВА

– Делия Гайяр (Франция) и Милла Секейра (Португалия) – ТВА Эстелла Ягер (Германия) и Мария Ноздрачева (Украина) – Сара Дааветтила (США) и Сара Ланса (Португалия) – 24.03, не ранее 14:30

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 12 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Дарья Дятлова (Украина, уайлд-кард) – Дания Альзухаир (Саудовская Аравия) – 3:6, 6:1, 10:2

Людовика Силлано (Италия, уайлд-кард) – Арина Якушева (Украина) – 4:6, 1:6

Второй круг

Таниша Кашияп (Индия, 5) – Дарья Дятлова (Украина, уайлд-кард) – 6:3, 6:1

Арина Якушева (Украина) – Филиппа Пройгшат (Германия, 9) – 3:6, 4:6

Одиночный разряд

Первый круг

Катерина Дятлова (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг