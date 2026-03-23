Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
ITF
23 марта 2026, 23:48 | Обновлено 23 марта 2026, 23:49
24
0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

23 марта 2026, 23:48 | Обновлено 23 марта 2026, 23:49
24
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 23 до 29 марта

W75 Мурска Собота (Словения – хард, зал), Murska Sobota Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • Дарья Снигур (Украина, 1) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 24.03, не ранее 11:30

W50 Круасси-Бобур (Франция – хард, зал), Open 3C De Seine Et Marne

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вивиан Вулфф (США) – Вероника Подрез (Украина, 2) – 24.03

Парный разряд

Первый круг

  • Тифани Лемэтр (Франция) и Вероника Подрез (Украина) – Яра Барташевич (Франция) и Мари Маттель (Франция) – ТВА

W35 Сан Грегорио (Италия – грунт), Sportwatchers Cup

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анастасия Соболева (Украина, 4) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Анастасия Соболева (Украина) и Лайма Владсон (Узбекистан) – Йоэлле Штойр (Германия) и Нина Варгова (Словакия, 2) – 24.03

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Ханна Янковска (Польша) – Мария Ноздрачева (Украина, 15) – 6:1, 6:3

Одиночный разряд

Первый круг

  • Мария Лазаренко (Украина) – ТВА
  • Дарья Есыпчук (Украина) – Диана Марцинкевича (Латвия) – 24.03, не ранее 13:00

Парный разряд

Первый круг

  • Джулия Адамс (США) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Делия Гайяр (Франция) и Милла Секейра (Португалия) – ТВА
  • Эстелла Ягер (Германия) и Мария Ноздрачева (Украина) – Сара Дааветтила (США) и Сара Ланса (Португалия) – 24.03, не ранее 14:30

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 12 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дарья Дятлова (Украина, уайлд-кард) – Дания Альзухаир (Саудовская Аравия) – 3:6, 6:1, 10:2
  • Людовика Силлано (Италия, уайлд-кард) – Арина Якушева (Украина) – 4:6, 1:6

Второй круг

  • Таниша Кашияп (Индия, 5) – Дарья Дятлова (Украина, уайлд-кард) – 6:3, 6:1
  • Арина Якушева (Украина) – Филиппа Пройгшат (Германия, 9) – 3:6, 4:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катерина Дятлова (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Катерина Дятлова (Украина) и Виктория Капсиа (Швеция) – Дария Горска (Польша) и Камилла Дзанолини (Италия) – 24.04, не ранее 14:30
ITF World Tennis Tour ITF Круасси-Бобур ITF Монастир ITF Шарм-эш-Шейх Дарья Снигур Вероника Подрез Анастасия Соболева Мария Ноздрачева Мария Лазаренко Дарья Есипчук Катерина Дятлова
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем