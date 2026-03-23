Еще один. Аргентинец оформил баранку и выбил нейтрала с турнира в Майами
Франсиско Черундоло переиграл Даниила Медведева в третьем круге Мастерса
Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло (ATP 19) выбил нейтрала Даниила Медведева (ATP 10) в матче 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Майами.
Франсиско переиграл Медведева в трех сетах за 2 часа 18 минут – 6:0, 4:6, 7:5.
Это была первая встреча игроков. Черундоло открыл счет в свою пользу.
Аргентинец впервые оформил баранку на хардовом Мастерсе.
Для теннисиста это 16-я победа над игроком из топ-10 и первая с мая 2025 года.
В следующем раунде аргентинец сыграет с французом Уго Умбером (ATP 34).
ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала
Франсиско Черундоло [18] – Даниил Медведев [9] – 6:0, 4:6, 7:5
