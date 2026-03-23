23 марта 2026, 20:54 | Обновлено 23 марта 2026, 21:42
Еще один. Аргентинец оформил баранку и выбил нейтрала с турнира в Майами

Франсиско Черундоло переиграл Даниила Медведева в третьем круге Мастерса

23 марта 2026, 20:54 | Обновлено 23 марта 2026, 21:42
Еще один. Аргентинец оформил баранку и выбил нейтрала с турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло (ATP 19) выбил нейтрала Даниила Медведева (ATP 10) в матче 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Майами.

Франсиско переиграл Медведева в трех сетах за 2 часа 18 минут – 6:0, 4:6, 7:5.

Это была первая встреча игроков. Черундоло открыл счет в свою пользу.

Аргентинец впервые оформил баранку на хардовом Мастерсе.

Для теннисиста это 16-я победа над игроком из топ-10 и первая с мая 2025 года.

В следующем раунде аргентинец сыграет с французом Уго Умбером (ATP 34).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Франсиско Черундоло [18] – Даниил Медведев [9] – 6:0, 4:6, 7:5

Видеообзор матча

АЛЬКАРАС: «Несмотря на поражение, я двигаюсь в правильном направлении»
Циципас получил баранку в третьем круге и покинул Мастерс в Майами
Пора домой! 151-я ракетка выбил Хачанова на Мастерсе в Майами
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
В США выразили разочарование поступком Усика
Комментарии 1
Трегубов Дмитро
там ще одну обаранили
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
