Еще один. Аргентинец оформил баранку и выбил нейтрала с турнира в Майами

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло (ATP 19) выбил нейтрала Даниила Медведева (ATP 10) в матче 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Майами.

Франсиско переиграл Медведева в трех сетах за 2 часа 18 минут – 6:0, 4:6, 7:5.

Это была первая встреча игроков. Черундоло открыл счет в свою пользу.

Аргентинец впервые оформил баранку на хардовом Мастерсе.

Для теннисиста это 16-я победа над игроком из топ-10 и первая с мая 2025 года.

В следующем раунде аргентинец сыграет с французом Уго Умбером (ATP 34).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

