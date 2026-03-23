  4. Пора домой! 151-я ракетка выбил Хачанова на Мастерсе в Майами
23 марта 2026, 03:25 | Обновлено 23 марта 2026, 03:38
Пора домой! 151-я ракетка выбил Хачанова на Мастерсе в Майами

Квалифайер Мартин Ландалус обыграл нейтрала в третьем круге тысячника

23 марта 2026, 03:25 | Обновлено 23 марта 2026, 03:38
42
0
Пора домой! 151-я ракетка выбил Хачанова на Мастерсе в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Ландалус

Испанский теннисист Мартин Ландалус (ATP 151) сенсационно выбил нейтрала Карена Хачанова (ATP 15) на турнире ATP 1000 в Майами.

20-летний испанец переиграл Хачанова в двух сетах за полтора часа – 6:3, 7:6 (7:2).

В активе Ландалуса – три подачи на вылет и 25 виннеров, в пасиве – 30 невынужденных ошибок.

Для Мартина это вторая победа подряд над игроком из топ-20 за неделю. В поединке 1/32 финала испанский теннисист обыграл итальянца Лучано Дардери (ATP 18).

Ландалус впервые сыграет в 1/8 финала на турнире серии Мастерс. Его соперником будет американец Себастьян Корда (ATP 36), который сенсационно переиграл первую ракетку миру Карлоса Алькараса.

Мартин стартовал на тысячнике во Флориде с квалификации. Испанец, помимо Хачанова и Дардери, также одолел Маккензи Макдональда, Тьяго Агустина Тиранте и Маркоса Гирона.

ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Мартин Ландалус [Q] – Карен Хачанов [14] – 6:3, 7:6 (7:2)

Видеообзор матча

