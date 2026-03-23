Пора домой! 151-я ракетка выбил Хачанова на Мастерсе в Майами
Квалифайер Мартин Ландалус обыграл нейтрала в третьем круге тысячника
Испанский теннисист Мартин Ландалус (ATP 151) сенсационно выбил нейтрала Карена Хачанова (ATP 15) на турнире ATP 1000 в Майами.
20-летний испанец переиграл Хачанова в двух сетах за полтора часа – 6:3, 7:6 (7:2).
В активе Ландалуса – три подачи на вылет и 25 виннеров, в пасиве – 30 невынужденных ошибок.
Для Мартина это вторая победа подряд над игроком из топ-20 за неделю. В поединке 1/32 финала испанский теннисист обыграл итальянца Лучано Дардери (ATP 18).
Ландалус впервые сыграет в 1/8 финала на турнире серии Мастерс. Его соперником будет американец Себастьян Корда (ATP 36), который сенсационно переиграл первую ракетку миру Карлоса Алькараса.
Мартин стартовал на тысячнике во Флориде с квалификации. Испанец, помимо Хачанова и Дардери, также одолел Маккензи Макдональда, Тьяго Агустина Тиранте и Маркоса Гирона.
ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала
Мартин Ландалус [Q] – Карен Хачанов [14] – 6:3, 7:6 (7:2)
En fuego 🔥— Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2026
20-year-old Martin Landaluce records his second consecutive Top 20 win, 6-3 7-6 over Khachanov! #MiamiOpen pic.twitter.com/3SifXt2Bbz
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта не сумела справиться с Еленой в матче 1/16 финала тысячника во Флориде
Оба украинца завершили турнир с отрицательным балансом