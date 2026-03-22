Провал лидера. Алькарас вылетел из Мастерса в Майами от 36-й ракетки мира

Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл матч 1/16 финала турнира ATP 1000 в Майами.

Карлос уступил американцу Себастьяну корде (ATP 36) в трех сетах за 2 часа и 20 минут – 3:6, 7:5. 4:6.

В активе испанца – две подачи на вылет и 30 виннеров, в пасиве – 25 невынужденных ошибок.

Во втором сете Алькарас уступал 3:5, но в итоге реализовал два брейк-пойнта и выиграл четыре гейма подряд.

Это было шестое очное противостояние игроков. Карлос по прежнему лидирует – 4:2.

Для Себастьяна это десятая победа над игроком топ-10 в карьере и первая за год. Американец впервые обыграл лидера мирового рейтинга ATP.

В поединке 1/8 финала Корда встретиться с победителем матча Карен Хачанов (ATP 15) – Мартин Ландалус (ATP 151).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

