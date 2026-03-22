Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Провал лидера. Алькарас вылетел из Мастерса в Майами от 36-й ракетки мира
ATP
22 марта 2026, 23:28 | Обновлено 22 марта 2026, 23:54
Провал лидера. Алькарас вылетел из Мастерса в Майами от 36-й ракетки мира

Первая ракетка мира уступил Себастьяну Корде в матче 1/16 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл матч 1/16 финала турнира ATP 1000 в Майами.

Карлос уступил американцу Себастьяну корде (ATP 36) в трех сетах за 2 часа и 20 минут – 3:6, 7:5. 4:6.

В активе испанца – две подачи на вылет и 30 виннеров, в пасиве – 25 невынужденных ошибок.

Во втором сете Алькарас уступал 3:5, но в итоге реализовал два брейк-пойнта и выиграл четыре гейма подряд.

Это было шестое очное противостояние игроков. Карлос по прежнему лидирует – 4:2.

Для Себастьяна это десятая победа над игроком топ-10 в карьере и первая за год. Американец впервые обыграл лидера мирового рейтинга ATP.

В поединке 1/8 финала Корда встретиться с победителем матча Карен Хачанов (ATP 15) – Мартин Ландалус (ATP 151).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Карлос Алькарас [1] – Себастьян Корда – 3:6, 7:5. 4:6

Видеообзор матча

Карлос Алькарас (теннисист) Себастьян Корда
Алина Грушко
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
лошара
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем