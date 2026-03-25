  4. Костюк обратился к шестерым игрокам Динамо и поставил задачу
25 марта 2026, 08:02
Костюк обратился к шестерым игрокам Динамо и поставил задачу

Тренер пожелал игрокам вернуться без травм

ФК Динамо. Игорь Костюк

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок рассказал, что перед отъездом на матчи сборной главный тренер киевлян Игорь Костюк поставил простое, но важное задание.

«Он пожелал нам успехов в матче против Швеции и подчеркнул главное – вернуться без травм», – отметил Пихаленок.

В состав сборной Украины на матч против Швеции заявлено шесть футболистов столичного гранда – Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин и Матвей Пономаренко.

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Александр Пихаленок Николай Шапаренко Александр Тымчик ЧМ-2026 по футболу Назар Волошин (Динамо) Руслан Нещерет Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Khafre
результат матчів збірної тренера динамо не цікавлять
