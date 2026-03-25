Костюк обратился к шестерым игрокам Динамо и поставил задачу

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок рассказал, что перед отъездом на матчи сборной главный тренер киевлян Игорь Костюк поставил простое, но важное задание.

«Он пожелал нам успехов в матче против Швеции и подчеркнул главное – вернуться без травм», – отметил Пихаленок.

В состав сборной Украины на матч против Швеции заявлено шесть футболистов столичного гранда – Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин и Матвей Пономаренко.

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.