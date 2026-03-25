Костюк обратился к шестерым игрокам Динамо и поставил задачу
Тренер пожелал игрокам вернуться без травм
Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок рассказал, что перед отъездом на матчи сборной главный тренер киевлян Игорь Костюк поставил простое, но важное задание.
«Он пожелал нам успехов в матче против Швеции и подчеркнул главное – вернуться без травм», – отметил Пихаленок.
В состав сборной Украины на матч против Швеции заявлено шесть футболистов столичного гранда – Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин и Матвей Пономаренко.
В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
