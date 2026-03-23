  4. Костюк решил вызвать в первую команду Динамо несколько игроков U-19
23 марта 2026, 14:11
Костюк решил вызвать в первую команду Динамо несколько игроков U-19

В понедельник, 23 марта, футболисты киевского клуба возобновят тренировочный процесс

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

В четверг, 19 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором «Александрия» потерпела разгромное поражение со счетом 0:5 от киевского «Динамо».

После завершения поединка главный тренер «бело-синей» команды Игорь Костюк решил предоставить своим подопечным три дня для отдыха.

Уже в понедельник, 23 марта, динамовцы возобновят тренировочный процесс, однако пройдет он в комбинированном составе. Наставник переведет несколько исполнителей из U-19 в первую команду.

Молодые игроки получат шанс проявить себя из-за отсутствия некоторых футболистов, которые уехали в расположение национальных сборных Украины различных возрастных категорий.

В субботу, 28 марта, «Динамо» проведет товарищеский матч с житомирским «Полесьем» в рамках подготовки к игре 22-го тура против львовских «Карпат» (4 апреля).

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 21 15 2 4 30 - 12 05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 47
2 Шахтер Донецк 20 14 5 1 48 - 12 04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 47
3 Полесье 21 13 3 5 36 - 14 05.04.26 18:00 Полесье - Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 42
4 Динамо Киев 21 12 5 4 49 - 23 04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 41
5 Кривбасс 21 9 7 5 33 - 28 05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 34
6 Металлист 1925 20 9 7 4 24 - 13 04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 34
7 Колос Ковалевка 21 8 8 5 20 - 20 04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 32
8 Заря 20 7 7 6 27 - 24 05.04.26 15:30 Оболонь - Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 28
9 Карпаты Львов 21 6 8 7 29 - 26 04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 26
10 Оболонь 21 6 6 9 17 - 33 05.04.26 15:30 Оболонь - Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь 24
11 Верес 20 5 7 8 16 - 24 05.04.26 18:00 Полесье - Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава 22
12 Кудровка 21 5 6 10 24 - 35 06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 21
13 Эпицентр 21 6 2 13 25 - 35 06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 20
14 Рух Львов 21 6 1 14 16 - 32 04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 19
15 Александрия 21 2 5 14 14 - 40 03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь 11
16 Полтава 21 2 3 16 16 - 53 03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава 9
Полная таблица

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Александрия - Динамо Полесье Житомир Динамо - Полесье Карпаты Львов Динамо - Карпаты Игорь Костюк товарищеские матчи тренировка
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Комментарии 1
Gargantua
Люсина надо подтягивать
