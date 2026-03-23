Костюк решил вызвать в первую команду Динамо несколько игроков U-19

В четверг, 19 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором «Александрия» потерпела разгромное поражение со счетом 0:5 от киевского «Динамо».

После завершения поединка главный тренер «бело-синей» команды Игорь Костюк решил предоставить своим подопечным три дня для отдыха.

Уже в понедельник, 23 марта, динамовцы возобновят тренировочный процесс, однако пройдет он в комбинированном составе. Наставник переведет несколько исполнителей из U-19 в первую команду.

Молодые игроки получат шанс проявить себя из-за отсутствия некоторых футболистов, которые уехали в расположение национальных сборных Украины различных возрастных категорий.

В субботу, 28 марта, «Динамо» проведет товарищеский матч с житомирским «Полесьем» в рамках подготовки к игре 22-го тура против львовских «Карпат» (4 апреля).

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги: