Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бруну Фернандеш вышел на 9-е место по реализованным пенальти в АПЛ
Англия
23 марта 2026, 18:37
97
0

Бруну Фернандеш вышел на 9-е место по реализованным пенальти в АПЛ

Только три неанглийских футболиста находятся в топ-10 данного рейтинга

23 марта 2026, 18:37 |
97
0
Бруну Фернандеш вышел на 9-е место по реализованным пенальти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш реализовал свой 26-й пенальти в АПЛ.

Произошло это в выездном матче 31 тура против Борнмута.

Благодаря этому голу Бруну Фернандеш вышел на единоличное 9-е место в рейтинге лучших футболистов в истории Премьер-лиги по количеству голов, забитых с пенальти, опередив Мэттью Ле Тисье (25).

Лидирует в историческом рейтинге АПЛ Фрэнк Лэмпард, в свое время забивший 41 гол с одиннадцатиметровой отметки.

Интересным фактом является то, что, кроме Бруна Фернандеша, в топ-10 лучших бомбардиров с пенальти входят только два игрока не из Англии: египтянин Мохамед Салах (35) и аргентинец Серхио Агуэро (27).

Игроки с наибольшим количеством реализуемых пенальти в истории АПЛ

  • 41 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 37 – Алан Ширер (Англия)
  • 35 – Мохамед Салах (Египет)
  • 33 – Гарри Кейн (Англия)
  • 32 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 28 – Марк Нобл (Англия)
  • 27 – Джейми Варди (Англия)
  • 27 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 26 – Бруно Фернандеш (Португалия)
  • 25 – Мэттью Ле Тисье (Англия)
По теме:
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Фрэнк Лэмпард
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем