Бруну Фернандеш вышел на 9-е место по реализованным пенальти в АПЛ
Только три неанглийских футболиста находятся в топ-10 данного рейтинга
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш реализовал свой 26-й пенальти в АПЛ.
Произошло это в выездном матче 31 тура против Борнмута.
Благодаря этому голу Бруну Фернандеш вышел на единоличное 9-е место в рейтинге лучших футболистов в истории Премьер-лиги по количеству голов, забитых с пенальти, опередив Мэттью Ле Тисье (25).
Лидирует в историческом рейтинге АПЛ Фрэнк Лэмпард, в свое время забивший 41 гол с одиннадцатиметровой отметки.
Интересным фактом является то, что, кроме Бруна Фернандеша, в топ-10 лучших бомбардиров с пенальти входят только два игрока не из Англии: египтянин Мохамед Салах (35) и аргентинец Серхио Агуэро (27).
Игроки с наибольшим количеством реализуемых пенальти в истории АПЛ
- 41 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 37 – Алан Ширер (Англия)
- 35 – Мохамед Салах (Египет)
- 33 – Гарри Кейн (Англия)
- 32 – Стивен Джеррард (Англия)
- 28 – Марк Нобл (Англия)
- 27 – Джейми Варди (Англия)
- 27 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 26 – Бруно Фернандеш (Португалия)
- 25 – Мэттью Ле Тисье (Англия)
