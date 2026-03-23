Бруну Фернандеш вышел на 9-е место по реализованным пенальти в АПЛ

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш реализовал свой 26-й пенальти в АПЛ.

Произошло это в выездном матче 31 тура против Борнмута.

Благодаря этому голу Бруну Фернандеш вышел на единоличное 9-е место в рейтинге лучших футболистов в истории Премьер-лиги по количеству голов, забитых с пенальти, опередив Мэттью Ле Тисье (25).

Лидирует в историческом рейтинге АПЛ Фрэнк Лэмпард, в свое время забивший 41 гол с одиннадцатиметровой отметки.

Интересным фактом является то, что, кроме Бруна Фернандеша, в топ-10 лучших бомбардиров с пенальти входят только два игрока не из Англии: египтянин Мохамед Салах (35) и аргентинец Серхио Агуэро (27).

Игроки с наибольшим количеством реализуемых пенальти в истории АПЛ