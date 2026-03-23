Валерий ЧЕРНЫЙ: «На нас очень сильно повлиял третий мяч»

В поединке 19-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» дома со счетом 1:4 проиграл ФК «Феникс-Мариуполь». Поражение своих подопечных прокомментировал главный тренер черниговского клуба Валерий Черный.

– Первый матч во второй половине чемпионата. Поделитесь своими впечатлениями.

– Мы знали, что будет довольно трудная игра, эмоционально сложная, потому что отдали много сил в первой игре на кубок с этим соперником. Я предупреждал ребят, что они будут эмоционально, возможно больше настроены на то, чтобы отобрать у нас зачетные баллы. В принципе, так и вышло. Но все же для меня довольно непонятная игра, в которой мы приложили очень много усилий. В принципе, имели моменты, но пропускали при любой возможности соперника.

– Какие выводы можете сделать после сегодняшнего матча?

– Сейчас я не могу делать выводы, потому что она только кончилась. Мы будем смотреть и разбираться, искать ошибки, но понимаю, что мы ее проиграли в первые 20 минут.

– Ассист Татаренко нечасто увидишь. Наигрывали ли это?

– Мы постоянно что-то подобное наигрываем, поэтому, возможно, мы увидим это еще, но это не так важно. Важно, как мы отреагировали после второго гола, довольно неплохо забили этот мяч и имели еще возможность. Но очень сильно повлиял третий мяч, который мы пропустили после штрафного в начале второго тайма.

– Увидели сразу двух форвардов на поле. Это разовая акция, или уже чаще видите такую ​​схему?

– Будем исходить из того плана на игру, который мы будем разрабатывать под каждого соперника, но больше мы играем в одного нападающего.