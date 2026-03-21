Чернигов – Феникс-Мариуполь – 1:4. Убедительный реванш. Видео голов и обзор

В матче 19-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле потерпел поражение от ФК «Феникс-Мариуполь» со счетом 1:4. Гости взяли реванш за поражение в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Украины.

«Феникс-Мариуполь» вышел вперед на 14-й минуте. Владислав Сидоренко бил с острого угла. Мяч от дальней штанги влетел в сетку.

На 26-й минуте гости забили во второй раз. Атаку своей команды точным ударом завершил Артур Ременяк.

«Чернигов» сократил отставание на 33-й минуте. Андрей Новиков выиграл борьбу у соперника и хладнокровно расстрелял голкипера.

В начале второй половине матча счет стал 1:3. Павел Ориховский ударом со штрафного отправил мяч в правый верхний угол ворот «Чернигова».

ФК «Чернигов» пробовал изменить ситуацию на поле, но на 87-й минуте пропустил контратаку. Олег Синица снял все вопросы о победителе.

Первая лига. 19-й тур. Чернигов. 21 марта

ФК «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» – 1:4

Голы: Новиков, 33 – Сидоренко, 14, Ременяк, 26, Ориховский, 47, Синица, 87

