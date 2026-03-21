  4. Чернигов – Феникс-Мариуполь – 1:4. Убедительный реванш. Видео голов и обзор
21 марта 2026, 14:44 |
136
0

Чернигов – Феникс-Мариуполь – 1:4. Убедительный реванш. Видео голов и обзор

«Феникс-Мариуполь» одержал уверенную победу в гостях

21 марта 2026, 14:44 |
136
0
Чернигов – Феникс-Мариуполь – 1:4. Убедительный реванш. Видео голов и обзор
ФК Чернигов

В матче 19-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле потерпел поражение от ФК «Феникс-Мариуполь» со счетом 1:4. Гости взяли реванш за поражение в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Украины.

«Феникс-Мариуполь» вышел вперед на 14-й минуте. Владислав Сидоренко бил с острого угла. Мяч от дальней штанги влетел в сетку.

На 26-й минуте гости забили во второй раз. Атаку своей команды точным ударом завершил Артур Ременяк.

«Чернигов» сократил отставание на 33-й минуте. Андрей Новиков выиграл борьбу у соперника и хладнокровно расстрелял голкипера.

В начале второй половине матча счет стал 1:3. Павел Ориховский ударом со штрафного отправил мяч в правый верхний угол ворот «Чернигова».

ФК «Чернигов» пробовал изменить ситуацию на поле, но на 87-й минуте пропустил контратаку. Олег Синица снял все вопросы о победителе.

Первая лига. 19-й тур. Чернигов. 21 марта

ФК «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» – 1:4

Голы: Новиков, 33 – Сидоренко, 14, Ременяк, 26, Ориховский, 47, Синица, 87

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Синица (Феникс-Мариуполь).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Феникс-Мариуполь).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Новиков (Чернигов).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Феникс-Мариуполь).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Сидоренко (Феникс-Мариуполь).
По теме:
Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Дома и яма помогает – в чемпионате Хорватии забит курьезный гол
Переломили ход матча. Кривбасс победил Эпицентр
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Олег Синица Павел Ориховский Артур Ременяк Андрей Новиков (футболист) Владислав Сидоренко Феникс-Мариуполь видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютант сборной Украины отреагировал на слухи об интересе из АПЛ
Футбол | 21 марта 2026, 14:53 0
Дебютант сборной Украины отреагировал на слухи об интересе из АПЛ
Дебютант сборной Украины отреагировал на слухи об интересе из АПЛ

Борис Крушинский сделал лаконичное заявление

Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Футбол | 20 марта 2026, 20:32 27
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ

Выход в четвертьфинал Лиги конференций добавил «горнякам» баллов в рейтинг

Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Теннис | 21.03.2026, 02:59
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Футбол | 21.03.2026, 08:26
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Футбол | 21.03.2026, 14:05
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Популярные новости
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Громкая сенсация. Свентек вылетела из супертурнира в Майами в 1/32 финала
Громкая сенсация. Свентек вылетела из супертурнира в Майами в 1/32 финала
20.03.2026, 02:23 4
Теннис
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 21
Футбол
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
20.03.2026, 07:49 4
Футбол
