Чернигов – Феникс-Мариуполь – 1:4. Убедительный реванш. Видео голов и обзор
«Феникс-Мариуполь» одержал уверенную победу в гостях
В матче 19-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле потерпел поражение от ФК «Феникс-Мариуполь» со счетом 1:4. Гости взяли реванш за поражение в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Украины.
«Феникс-Мариуполь» вышел вперед на 14-й минуте. Владислав Сидоренко бил с острого угла. Мяч от дальней штанги влетел в сетку.
На 26-й минуте гости забили во второй раз. Атаку своей команды точным ударом завершил Артур Ременяк.
«Чернигов» сократил отставание на 33-й минуте. Андрей Новиков выиграл борьбу у соперника и хладнокровно расстрелял голкипера.
В начале второй половине матча счет стал 1:3. Павел Ориховский ударом со штрафного отправил мяч в правый верхний угол ворот «Чернигова».
ФК «Чернигов» пробовал изменить ситуацию на поле, но на 87-й минуте пропустил контратаку. Олег Синица снял все вопросы о победителе.
Первая лига. 19-й тур. Чернигов. 21 марта
ФК «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» – 1:4
Голы: Новиков, 33 – Сидоренко, 14, Ременяк, 26, Ориховский, 47, Синица, 87
Видео голов и обзор матча (ожидается)
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
