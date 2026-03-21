Взяли реванш за Кубок. Феникс-Мариуполь в гостях победил ФК Чернигов
Поединок ФК «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 1:4
В субботу, 21 марта, состоялся матч 19-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь». Гости одержали победу, взяв реванш за поражение в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Украины.
«Феникс-Мариуполь» открыл счет на 14-й минуте. Владислав Сидоренко пробил с острого угла, и мяч от дальней штанги влетел в сетку.
На 26-й минуте гости забили второй мяч. Быструю атаку своей команды точным ударом завершил Артур Ременяк.
Хозяева сократили отставание на 33-й минуте. Андрей Новиков выиграл борьбу у защитника и хладнокровно расстрелял голкипера.
В начале второго тайма счет стал 1:3. Павел Ориховский ударом со штрафного отправил мяч в правый верхний угол ворот «Чернигова».
ФК «Чернигов» пробовал изменить ситуацию, но на 87-й минуте пропустил контратаку, которую завершил Олег Синица.
Первая лига. 19-й тур. Чернигов. 21 марта
ФК «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» – 1:4
Голы: Новиков, 33 – Сидоренко, 14, Ременяк, 26, Ориховский, 47, Синица, 87
