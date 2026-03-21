Первая лига
Чернигов
21.03.2026 11:00 – FT 1 : 4
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
21 марта 2026, 12:57 | Обновлено 21 марта 2026, 12:58
Взяли реванш за Кубок. Феникс-Мариуполь в гостях победил ФК Чернигов

Поединок ФК «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 1:4

В субботу, 21 марта, состоялся матч 19-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь». Гости одержали победу, взяв реванш за поражение в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Украины.

«Феникс-Мариуполь» открыл счет на 14-й минуте. Владислав Сидоренко пробил с острого угла, и мяч от дальней штанги влетел в сетку.

На 26-й минуте гости забили второй мяч. Быструю атаку своей команды точным ударом завершил Артур Ременяк.

Хозяева сократили отставание на 33-й минуте. Андрей Новиков выиграл борьбу у защитника и хладнокровно расстрелял голкипера.

В начале второго тайма счет стал 1:3. Павел Ориховский ударом со штрафного отправил мяч в правый верхний угол ворот «Чернигова».

ФК «Чернигов» пробовал изменить ситуацию, но на 87-й минуте пропустил контратаку, которую завершил Олег Синица.

Первая лига. 19-й тур. Чернигов. 21 марта

ФК «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» – 1:4

Голы: Новиков, 33 – Сидоренко, 14, Ременяк, 26, Ориховский, 47, Синица, 87

87’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Синица (Феникс-Мариуполь).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Феникс-Мариуполь).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Новиков (Чернигов).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Феникс-Мариуполь).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Сидоренко (Феникс-Мариуполь).
Чернигов Феникс-Мариуполь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Андрей Новиков (футболист) Владислав Сидоренко Артур Ременяк Павел Ориховский Олег Синица
Сергей Турчак Sport.ua
Singularis
Забавный результат и без тревог.
