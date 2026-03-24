Испания24 марта 2026, 07:02 |
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Украинский вратарь вышел на поле в капитанской повязке «бланкос»
В матче 29-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид одержал победу над «Атлетико» со счётом 3:2 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сделал четыре сейва, обеспечив надежную игру в воротах.
В конце матча Лунин получил капитанскую повязку от Винисиуса Жуниора.
В честь этого события пресс-служба УАФ выступила с официальным заявлением об украинском голкипере.
«Андрей Лунин – первый украинец с капитанской повязкой мадридского «Реала» в Ла Лиге 🇺🇦👏», – сообщает УАФ.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 марта 2026, 06:23 2
Также претендуют на высокие места Полесье Житомир и Динамо Киев
Футбол | 23 марта 2026, 07:31 3
Украинец помог команде набрать три очка
Футбол | 24.03.2026, 04:02
Футбол | 23.03.2026, 11:21
Футбол | 23.03.2026, 21:42
23.03.2026, 19:49 14
23.03.2026, 09:56 7
22.03.2026, 21:19 35
22.03.2026, 11:29
22.03.2026, 23:58 16
22.03.2026, 18:49 11
22.03.2026, 14:22 57
22.03.2026, 08:20 13
Типо подлизнули.
Зачем делать из себя клоунов уаф?