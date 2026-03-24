УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине

В матче 29-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид одержал победу над «Атлетико» со счётом 3:2 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сделал четыре сейва, обеспечив надежную игру в воротах.

В конце матча Лунин получил капитанскую повязку от Винисиуса Жуниора.

В честь этого события пресс-служба УАФ выступила с официальным заявлением об украинском голкипере.

«Андрей Лунин – первый украинец с капитанской повязкой мадридского «Реала» в Ла Лиге 🇺🇦👏», – сообщает УАФ.