Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Испания
24 марта 2026, 07:02
2

УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине

Украинский вратарь вышел на поле в капитанской повязке «бланкос»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 29-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид одержал победу над «Атлетико» со счётом 3:2 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сделал четыре сейва, обеспечив надежную игру в воротах.

В конце матча Лунин получил капитанскую повязку от Винисиуса Жуниора.

В честь этого события пресс-служба УАФ выступила с официальным заявлением об украинском голкипере.

«Андрей Лунин – первый украинец с капитанской повязкой мадридского «Реала» в Ла Лиге 🇺🇦👏», – сообщает УАФ.

По теме:
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Де Дзерби готов возглавить Тоттенхэм: итальянец поставил жесткое условие
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Динамо нашло футболиста, похожего на Милевского. Он впечатляет
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Но он слабее Нещерета и Ризныка поэтому пока рано в сборную. Подумаешь 2 вратарь Реала. Всего лишь 15 лч выиграл клуб.
Типо подлизнули. 
Зачем делать из себя клоунов уаф?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем