Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Было много борьбы, много ошибок»
22.03.2026 15:00 – FT 1 : 2
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
23 марта 2026, 11:32 |
67
0

Андрей АНИЩЕНКО: «Было много борьбы, много ошибок»

Наставник «Металлиста» прокомментировал результат матча с «Пробоем»

В матче 19-го тура Первой лиги «Металлист» на выезде обыграл «Пробой» со счетом 2:1. Итог поединка подвел главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко.

– Если учесть, что это начало второй части чемпионата после длительной паузы и долгой подготовительной работы, то другого хода событий мы и не ожидали. Было много борьбы, много ошибок. Если брать по результату матча, то у нас их было немного меньше, чем у соперника, чем мы воспользовались.

Хочу поблагодарить ребят. Несмотря на не совсем качественный газон, они пытались создавать голевые моменты и могли немного раньше, скажем так, успокоить игру, забив третий мяч. А так, концовка, как и ожидалось, получилась напряженной.

– «Пробой» славится своими бойцовскими качествами. На ваш взгляд, готова ли ваша команда к борьбе?

– Именно так, особенно это касается домашних поединков для «Пробоя». Мы это видели, в частности, в матче первого круга против «Буковины» – даже уступая 1:4, «Пробой» до последних секунд пытался исправить положение и сделал это почти. Мы предупреждали наших ребят, что здесь от начала и до конца нужно действовать максимально внимательно.

– В целом вы довольны взаимодействием своих подопечных в этой игре?

– В целом да, сегодня мы отработали во всех линиях хорошо. Но есть некоторые вещи, которые мы должны с командой разобрать позже.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Цвиренко (Металлист).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Близниченко (Пробой).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Цвиренко (Металлист).
По теме:
Европейский опыт. Украинец находится на просмотре в клубе Первой лиги
Коуч Карпат: «Игроки побили рекорды. А говорили – команда не бежит»
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Пробой Городенка пресс-конференция Андрей Анищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем