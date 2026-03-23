Андрей АНИЩЕНКО: «Было много борьбы, много ошибок»

В матче 19-го тура Первой лиги «Металлист» на выезде обыграл «Пробой» со счетом 2:1. Итог поединка подвел главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко.

– Если учесть, что это начало второй части чемпионата после длительной паузы и долгой подготовительной работы, то другого хода событий мы и не ожидали. Было много борьбы, много ошибок. Если брать по результату матча, то у нас их было немного меньше, чем у соперника, чем мы воспользовались.

Хочу поблагодарить ребят. Несмотря на не совсем качественный газон, они пытались создавать голевые моменты и могли немного раньше, скажем так, успокоить игру, забив третий мяч. А так, концовка, как и ожидалось, получилась напряженной.

– «Пробой» славится своими бойцовскими качествами. На ваш взгляд, готова ли ваша команда к борьбе?

– Именно так, особенно это касается домашних поединков для «Пробоя». Мы это видели, в частности, в матче первого круга против «Буковины» – даже уступая 1:4, «Пробой» до последних секунд пытался исправить положение и сделал это почти. Мы предупреждали наших ребят, что здесь от начала и до конца нужно действовать максимально внимательно.

– В целом вы довольны взаимодействием своих подопечных в этой игре?

– В целом да, сегодня мы отработали во всех линиях хорошо. Но есть некоторые вещи, которые мы должны с командой разобрать позже.