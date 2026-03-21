Пробой
22.03.2026 15:00
Металлист
Украина. Первая лига
21 марта 2026, 22:35 | Обновлено 21 марта 2026, 22:36
Пробой – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 22 марта в 15:00 по Киеву

В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 19-го тура Первой лиги Украины между городенковским «Пробоем» и харьковским «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 15:00.

Не самым лучшим образом сложилась первая часть сезона для новичков Первой лиги. За 18 матчей чемпионата городенковцы добыли в борьбе 16 очков, благодаря которым пока находятся на 14-м месте общего зачета. Расстояние от безопасной зоны пока не критично и составляет 3 зачетных пункта.

С Кубка Украины «Пробой» вылетел на стадии 1/32 финала после минимального поражения против «ЛНЗ».

Практически идентичные результаты демонстрирует и «Металлист». За 17 поединков Первой лиги Украины харьковчанам также удалось набрать 16 баллов, однако из-за лучшей статистики дополнительных показателей они опережают «Пробой» в таблице. Расстояние от безопасной зоны, как упоминалось ранее, составляет 3 очка.

Из Кубка Украины «Металлист» вылетел на стадии 1/16 финала после поражения со счетом 0:2 против того же «ЛНЗ».

Коллективы встречались между собой только один раз – в первом круге текущего сезона чемпионата. Тогда игра завершилась вничью 1:1.

  • «Пробой» проиграл в каждом из 4 предыдущих поединков Первой лиги.
  • «Пробой» пропустил 27 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – 3-й самый плохой результат среди всех команд.
  • «Металлист» в свою очередь забил всего 15 мячей в Первой лиге этого сезона – худшие показатели только у «Подолья» и «Металлурга».

Прогноз

Для команд эта игра станет первой официальной в 2026 году, так что большого количества голов здесь, скорее всего, забито не будет. Я поставлю на тотал меньше 2.5 (с коэффициентом 1.53 по линии БК betking).

