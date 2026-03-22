Дубль Цвиренко. Металлист на выезде обыграл Пробой
Поединок «Пробой» – «Металлист» завершился со счетом 1:2
В воскресенье, 22 марта, состоялся матч 19-го тура Первой лиги «Пробой» – «Металлист». Гости одержали победу благодаря дублю Александра Цвиренко.
Обе команды находятся в зоне переходных матчей. Перед началом тура «Металлист» был выше по дополнительным показателям.
На 59-й минуте «Металлист» открыл счет. Александр Цвиренко избежал офсайда и отправил мяч в сетку.
«Пробой» отыгрался быстро. Андрей Близниченко забил на 63-й минуте.
А уже через три минуты Цвиренко снова вывел «Металлист» вперед. Это был последний гол в матче.
Первая лига. 19-й тур. Городенка. 22 марта
«Пробой» (Городенка) – «Металлист» (Харьков) – 1:2
Голы: Близниченко, 63 – Цвиренко, 59, 66
