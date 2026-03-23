Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Винисиус Жуниор догнал Луиса Фабиано по количеству голов в Ла Лиге
Испания
23 марта 2026, 10:53 | Обновлено 23 марта 2026, 10:55
Винисиус Жуниор догнал Луиса Фабиано по количеству голов в Ла Лиге

Вспомним топ-10 лучших бразильских бомбардиров в истории чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил 71-й и 72-й голы в испанской Ла Лиге.

Произошло это в 29 туре в дерби против Атлетико, в котором Реал победил со счетом 3:2.

Благодаря этому дублю Винисиус Жуниор имеет на данный момент такое же количество голов, как и Луис Фабиано, в свое время забивший за Севилью также 72 мяча.

Теперь нападающего Реала опережают лишь 6 бразильских футболистов, в разное время выступавших в Ла Лиге: Роналдо (117), Вальдо Мачадо (115), Ривалдо (107), Бебето (86), Эваристо (82) и Виллиан Хосе (82).

Топ-10 бразильских бомбардиров в истории испанской Ла Лиги

  • 117 – Роналдо (Барселона, Реал)
  • 115 – Вальдо Мачадо (Валенсия)
  • 107 – Ривалдо (Депортиво, Барселона)
  • 86 – Бебето (Депортиво, Севилья)
  • 82 – Эваристо (Барселона, Реал)
  • 82 – Виллиан Хосе (Лас-Пальмас, Реал Сосьедад, Бетис)
  • 72 – Луис Фабиано (Севилья)
  • 72 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 70 – Роналдиньо (Барселона)
  • 68 – Неймар (Барселона)
