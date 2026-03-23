Винисиус Жуниор догнал Луиса Фабиано по количеству голов в Ла Лиге
Вспомним топ-10 лучших бразильских бомбардиров в истории чемпионата Испании
Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил 71-й и 72-й голы в испанской Ла Лиге.
Произошло это в 29 туре в дерби против Атлетико, в котором Реал победил со счетом 3:2.
Благодаря этому дублю Винисиус Жуниор имеет на данный момент такое же количество голов, как и Луис Фабиано, в свое время забивший за Севилью также 72 мяча.
Теперь нападающего Реала опережают лишь 6 бразильских футболистов, в разное время выступавших в Ла Лиге: Роналдо (117), Вальдо Мачадо (115), Ривалдо (107), Бебето (86), Эваристо (82) и Виллиан Хосе (82).
Топ-10 бразильских бомбардиров в истории испанской Ла Лиги
- 117 – Роналдо (Барселона, Реал)
- 115 – Вальдо Мачадо (Валенсия)
- 107 – Ривалдо (Депортиво, Барселона)
- 86 – Бебето (Депортиво, Севилья)
- 82 – Эваристо (Барселона, Реал)
- 82 – Виллиан Хосе (Лас-Пальмас, Реал Сосьедад, Бетис)
- 72 – Луис Фабиано (Севилья)
- 72 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 70 – Роналдиньо (Барселона)
- 68 – Неймар (Барселона)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
