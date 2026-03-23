Винисиус Жуниор догнал Луиса Фабиано по количеству голов в Ла Лиге

Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил 71-й и 72-й голы в испанской Ла Лиге.

Произошло это в 29 туре в дерби против Атлетико, в котором Реал победил со счетом 3:2.

Благодаря этому дублю Винисиус Жуниор имеет на данный момент такое же количество голов, как и Луис Фабиано, в свое время забивший за Севилью также 72 мяча.

Теперь нападающего Реала опережают лишь 6 бразильских футболистов, в разное время выступавших в Ла Лиге: Роналдо (117), Вальдо Мачадо (115), Ривалдо (107), Бебето (86), Эваристо (82) и Виллиан Хосе (82).

Топ-10 бразильских бомбардиров в истории испанской Ла Лиги