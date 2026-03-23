Эпоха Гризманна в Мадриде завершена: нападающий нашел новый клуб

Звездный французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн находится в шаге от перехода в американский клуб «Орландо Сити». Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По сведениям источника, в ближайшие дни форвард попрощается с Мадридом, чтобы подписать двухлетнее соглашение с «Орландо». Сообщается, что клуб из Флориды уже подготовил для француза футболку с его любимым седьмым номером. Ожидается, что все формальности по контракту будут улажены Антуаном до конца текущей недели.

35-летний Гризманн удерживает статус лучшего бомбардира в истории «матрасников», имея в своем активе 211 забитых мячей. В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в 42 поединках во всех турнирах, отметившись 13 голами и 4 результативными передачами. Действующий контракт игрока с мадридцами рассчитан до лета 2027 года.