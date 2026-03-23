Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпоха Гризманна в Мадриде завершена: нападающий нашел новый клуб
Major League Soccer
23 марта 2026, 05:53 |
1881
0

Эпоха Гризманна в Мадриде завершена: нападающий нашел новый клуб

Француз находится в шаге от перехода в американский Орландо

Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн находится в шаге от перехода в американский клуб «Орландо Сити». Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По сведениям источника, в ближайшие дни форвард попрощается с Мадридом, чтобы подписать двухлетнее соглашение с «Орландо». Сообщается, что клуб из Флориды уже подготовил для француза футболку с его любимым седьмым номером. Ожидается, что все формальности по контракту будут улажены Антуаном до конца текущей недели.

35-летний Гризманн удерживает статус лучшего бомбардира в истории «матрасников», имея в своем активе 211 забитых мячей. В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в 42 поединках во всех турнирах, отметившись 13 голами и 4 результативными передачами. Действующий контракт игрока с мадридцами рассчитан до лета 2027 года.

По теме:
Капитан Манчестер Сити может продолжить карьеру в Барселоне
«Я уже четвертый раз это говорю»: Симеоне назвал причины поражения от Реала
ВИДЕО. Бывший арбитр заявил, что подкат Карвахаля тянул на пенальти
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Борьба | 22 марта 2026, 14:05 0
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho

Оба украинца завершили турнир с отрицательным балансом

ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22 марта 2026, 08:46 1
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»

Джон – о тренере Тайсона Шугаре Хилле Стюарде

Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 22.03.2026, 20:26
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22.03.2026, 08:42
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Зидан определился с новым местом работы: кого возглавит легендарный француз
Футбол | 23.03.2026, 03:35
Зидан определился с новым местом работы: кого возглавит легендарный француз
Зидан определился с новым местом работы: кого возглавит легендарный француз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
21.03.2026, 09:57 18
Футбол
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
21.03.2026, 03:35 5
Теннис
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 13
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем