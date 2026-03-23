Циципас получил бублик в третьем круге и покинул Мастерс в Майами
Стефанос проиграл Артуру Фису поединок 1/16 финала
Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 51) завершил выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Майами.
Стефанос проиграл французу Артуру Фису (ATP 31) матч 1/16 финала в двух сетах за 55 минут – 0:6, 1:6.
В активе Циципаса всего четыре виннера, в пасиве – 28 невынужденных ошибок.
Это пятая очная встреча игроков и пятое поражение для грека.
В поединке 1/8 финала Фис сыграет с монегаском Валентеном Вашеро (ATP 25), который одолел итальянца Маттео Берреттини (ATP 68).
ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала
Артур Фис – Стефанос Циципас – 6:0, 6:1
