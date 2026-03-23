  4. Циципас получил бублик в третьем круге и покинул Мастерс в Майами
23 марта 2026, 04:10 | Обновлено 23 марта 2026, 04:15
23
0

Циципас получил бублик в третьем круге и покинул Мастерс в Майами

Стефанос проиграл Артуру Фису поединок 1/16 финала

23 марта 2026, 04:10 | Обновлено 23 марта 2026, 04:15
23
0
Циципас получил бублик в третьем круге и покинул Мастерс в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 51) завершил выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Майами.

Стефанос проиграл французу Артуру Фису (ATP 31) матч 1/16 финала в двух сетах за 55 минут – 0:6, 1:6.

В активе Циципаса всего четыре виннера, в пасиве – 28 невынужденных ошибок.

Это пятая очная встреча игроков и пятое поражение для грека.

В поединке 1/8 финала Фис сыграет с монегаском Валентеном Вашеро (ATP 25), который одолел итальянца Маттео Берреттини (ATP 68).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Артур Фис Стефанос Циципас – 6:0, 6:1

