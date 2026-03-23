Винисиус рассказал секрет победы над Атлетико и свой прогресс
Вингер мадридского «Реала» Винисиус поделился эмоциями после победы над «Атлетико» (3:2) в рамках 29-го тура Ла Лиги. Бразильский футболист, ставший автором дубля, прокомментировал успех команды в эфире Real Madrid TV.
«Я крайне удовлетворен тем, как мы провели сегодняшнюю встречу. Контроль над игрой был в наших руках с первых минут. Несмотря на пропущенные мячи, мы продолжаем расти и трансформироваться.Наша цель – дарить радость болельщикам «Реала», чтобы они наслаждались футболом, а клуб неизменно побеждал».
О факторах успеха
«Это общее достижение: тренера, состава и наших фанатов. Сказалась та огромная работа, которую мы проделали в течение недели. Мы придерживались четкой стратегии с самого старта, что и стало решающим фактором».
О забитых мячах
«Безумно рад дублю. Весь сезон я упорно трудился ради подобных моментов. Я постоянно прогрессирую, стараясь приносить пользу результативными ударами и передачами».
О международном перерыве
«Немного досадно, что наступает пауза, ведь мы набрали отличный ход. Мы отправляемся в расположение сборных, и я очень надеюсь, что все вернутся в строй без повреждений. Впереди – решающая стадия сезона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
