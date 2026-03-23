Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбелоа отреагировал на удаление капитана Реала: «Я благодарен арбитру»
Испания
23 марта 2026, 01:13 | Обновлено 23 марта 2026, 01:14
Арбелоа отреагировал на удаление капитана Реала: «Я благодарен арбитру»

Тренер прокомментировал удаление Вальверде в поединке против Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал удаление Федерико Вальверде в поединке 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

«Данное решение сложно осознать. Я благодарен арбитру за то, что он подошел к технической зоне и дал свои разъяснения. Порой в пылу игры эпизод видится иначе, а после повторного просмотра точка зрения может поменяться.

Тем не менее, мы увидели 15 минут невероятного единства и взаимовыручки. Команда оборонялась на грани возможностей, и в конечном счете все закончилось благополучно».

По теме:
Винисиус рассказал секрет победы над Атлетико и свой прогресс
ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Федерико Вальверде Реал Мадрид Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22 марта 2026, 08:46 1
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22 марта 2026, 08:12 0
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22.03.2026, 08:42
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 22.03.2026, 23:32
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Футбол | 23.03.2026, 00:15
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
22.03.2026, 05:37 4
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
21.03.2026, 09:57 18
Футбол
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем