Арбелоа отреагировал на удаление капитана Реала: «Я благодарен арбитру»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал удаление Федерико Вальверде в поединке 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

«Данное решение сложно осознать. Я благодарен арбитру за то, что он подошел к технической зоне и дал свои разъяснения. Порой в пылу игры эпизод видится иначе, а после повторного просмотра точка зрения может поменяться.

Тем не менее, мы увидели 15 минут невероятного единства и взаимовыручки. Команда оборонялась на грани возможностей, и в конечном счете все закончилось благополучно».