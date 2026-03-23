Арбелоа отреагировал на удаление капитана Реала: «Я благодарен арбитру»
Тренер прокомментировал удаление Вальверде в поединке против Атлетико
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал удаление Федерико Вальверде в поединке 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).
«Данное решение сложно осознать. Я благодарен арбитру за то, что он подошел к технической зоне и дал свои разъяснения. Порой в пылу игры эпизод видится иначе, а после повторного просмотра точка зрения может поменяться.
Тем не менее, мы увидели 15 минут невероятного единства и взаимовыручки. Команда оборонялась на грани возможностей, и в конечном счете все закончилось благополучно».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
