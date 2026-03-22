  4. 19-летняя украинская теннисистка выиграла трофей турнира ITF W15 во Франции
22 марта 2026, 18:42
19-летняя украинская теннисистка выиграла трофей турнира ITF W15 во Франции

Елизавета Котляр стала чемпионкой соревнований в Гавре, в финале одолев Радованович

Instagram. Елизавета Котляр

19-летняя украинка Елизавета Котляр (WTA 474) стала чемпионкой турнира ITF W15 в Гавре (Франция), который прошел на гурнтовых покрытиях в помещении.

В финале Котляр, которая была посеяна под первым номером, переиграла квалифайерку Нину Радованович (Франция, WTA 1432).

Елизавета в пятый раз сыграла в финале на уровне ITF и завоевала третий трофей – первый с сентября 2025 года. Все три титула Котляр взяла на грунте.

Путь Котляр к трофею турнира ITF W15 в Гавре:

  • R1: Елизавета Котляр [1] – Клара Велдман – 6:1, 6:2
  • R2: Елизавета Котляр [1] – Тина Манеску – 6:1, 6:1
  • 1/4 финала: Елизавета Котляр [1] – Рикке Де Конинг – 6:3, 6:0
  • 1/2 финала: Елизавета Котляр [1] – Энола Кьеза [4] – 7:5, 4:6, 6:2
  • Финал: Елизавета Котляр [1] – Нина Радованович [Q] – 6:3, 7:5

