19-летняя украинская теннисистка выиграла трофей турнира ITF W15 во Франции
Елизавета Котляр стала чемпионкой соревнований в Гавре, в финале одолев Радованович
19-летняя украинка Елизавета Котляр (WTA 474) стала чемпионкой турнира ITF W15 в Гавре (Франция), который прошел на гурнтовых покрытиях в помещении.
В финале Котляр, которая была посеяна под первым номером, переиграла квалифайерку Нину Радованович (Франция, WTA 1432).
Елизавета в пятый раз сыграла в финале на уровне ITF и завоевала третий трофей – первый с сентября 2025 года. Все три титула Котляр взяла на грунте.
Путь Котляр к трофею турнира ITF W15 в Гавре:
- R1: Елизавета Котляр [1] – Клара Велдман – 6:1, 6:2
- R2: Елизавета Котляр [1] – Тина Манеску – 6:1, 6:1
- 1/4 финала: Елизавета Котляр [1] – Рикке Де Конинг – 6:3, 6:0
- 1/2 финала: Елизавета Котляр [1] – Энола Кьеза [4] – 7:5, 4:6, 6:2
- Финал: Елизавета Котляр [1] – Нина Радованович [Q] – 6:3, 7:5
