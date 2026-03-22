19-летняя украинская теннисистка выиграла трофей турнира ITF W15 во Франции

19-летняя украинка Елизавета Котляр (WTA 474) стала чемпионкой турнира ITF W15 в Гавре (Франция), который прошел на гурнтовых покрытиях в помещении.

В финале Котляр, которая была посеяна под первым номером, переиграла квалифайерку Нину Радованович (Франция, WTA 1432).

Елизавета в пятый раз сыграла в финале на уровне ITF и завоевала третий трофей – первый с сентября 2025 года. Все три титула Котляр взяла на грунте.

Путь Котляр к трофею турнира ITF W15 в Гавре: