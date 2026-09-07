Украинка Лазаренко оформила золотой дубль на турнире W15 в Польше
Катерина завоевала трофеи в одиночном и парном разрядах на кортах Гродзиск-Мазовецки
21-летняя украинская теннисистка Катерина Лазаренко оформила «золотой дубль» на грунтовом турнире WTT W15 в польском городе Гродзиск-Мазовецки, завоевав трофеи в одиночном и парном разрядах.
Лазаренко провела четвертый одиночный финал на уровне WTT (ITF) и первый с июня 2025 года. Для Катерина это первый титул в профессиональной карьере.
В парном разряде украинка выступала вместе с Дарьей Горской (Польша). Для Лазаренко этот парный трофей стал пятым в карьере и четвертым в 2026 году.
Результаты Лазаренко на W15 в Гродзиск-Мазовецки (одиночка):
- R1: Катерина Лазаренко [4] – Кейт Шарабура [Q] – 6:4, 3:6, 6:2
- R2: Катерина Лазаренко [4] – Майя Вробель [Q] – 6:3, 6:2
- QF: Катерина Лазаренко [4] – Миа Худейова [Q] – 7:6 (9:7), 6:4
- SF: Катерина Лазаренко [4] – Джулия Адамс [2] – 6:4, 6:0
- F: Катерина Лазаренко [4] – Зузанна Беднаж [5] – 7:5, 3:6, 6:4
Результаты Лазаренко на W15 в Гродзиск-Мазовецки парный):
- R1: Катерина Лазаренко / Дарья Горская [3] – Михалина Енджеевска / Сара Твардовска – 6:1, 6:1
- QF: Катерина Лазаренко / Дарья Горская [3] – Джессика Лаура Пабисяк / Мартына Сикора – 6:4, 6:1
- SF: Катерина Лазаренко / Дарья Горская [3] – Меган Хойзер / Саммер Ярдли [1] – 6:2, 7:5
- F: Катерина Лазаренко / Дарья Горская [3] – Ава Храстар / Кейт Шарабура [2] – 6:3, 6:4
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Успіхів! Подальшого розвитку та прогресу!