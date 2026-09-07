Украинка Лазаренко оформила золотой дубль на турнире W15 в Польше

21-летняя украинская теннисистка Катерина Лазаренко оформила «золотой дубль» на грунтовом турнире WTT W15 в польском городе Гродзиск-Мазовецки, завоевав трофеи в одиночном и парном разрядах.

Лазаренко провела четвертый одиночный финал на уровне WTT (ITF) и первый с июня 2025 года. Для Катерина это первый титул в профессиональной карьере.

В парном разряде украинка выступала вместе с Дарьей Горской (Польша). Для Лазаренко этот парный трофей стал пятым в карьере и четвертым в 2026 году.

Результаты Лазаренко на W15 в Гродзиск-Мазовецки (одиночка):

R1: Катерина Лазаренко [4] – Кейт Шарабура [Q] – 6:4, 3:6, 6:2

Катерина Лазаренко [4] – Кейт Шарабура [Q] – 6:4, 3:6, 6:2 R2: Катерина Лазаренко [4] – Майя Вробель [Q] – 6:3, 6:2

Катерина Лазаренко [4] – Майя Вробель [Q] – 6:3, 6:2 QF: Катерина Лазаренко [4] – Миа Худейова [Q] – 7:6 (9:7), 6:4

Катерина Лазаренко [4] – Миа Худейова [Q] – 7:6 (9:7), 6:4 SF: Катерина Лазаренко [4] – Джулия Адамс [2] – 6:4, 6:0

Катерина Лазаренко [4] – Джулия Адамс [2] – 6:4, 6:0 F: Катерина Лазаренко [4] – Зузанна Беднаж [5] – 7:5, 3:6, 6:4

Результаты Лазаренко на W15 в Гродзиск-Мазовецки парный):