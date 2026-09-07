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ITF
07 сентября 2026, 13:21 | Обновлено 07 сентября 2026, 13:42
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Украинка Лазаренко оформила золотой дубль на турнире W15 в Польше

Катерина завоевала трофеи в одиночном и парном разрядах на кортах Гродзиск-Мазовецки

07 сентября 2026, 13:21 | Обновлено 07 сентября 2026, 13:42
180
1 Comments
Украинка Лазаренко оформила золотой дубль на турнире W15 в Польше
Instagram. Катерина Лазаренко и Дарья Горская
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21-летняя украинская теннисистка Катерина Лазаренко оформила «золотой дубль» на грунтовом турнире WTT W15 в польском городе Гродзиск-Мазовецки, завоевав трофеи в одиночном и парном разрядах.

Лазаренко провела четвертый одиночный финал на уровне WTT (ITF) и первый с июня 2025 года. Для Катерина это первый титул в профессиональной карьере.

В парном разряде украинка выступала вместе с Дарьей Горской (Польша). Для Лазаренко этот парный трофей стал пятым в карьере и четвертым в 2026 году.

Результаты Лазаренко на W15 в Гродзиск-Мазовецки (одиночка):

  • R1: Катерина Лазаренко [4] – Кейт Шарабура [Q] – 6:4, 3:6, 6:2
  • R2: Катерина Лазаренко [4] – Майя Вробель [Q] – 6:3, 6:2
  • QF: Катерина Лазаренко [4] – Миа Худейова [Q] – 7:6 (9:7), 6:4
  • SF: Катерина Лазаренко [4] – Джулия Адамс [2] – 6:4, 6:0
  • F: Катерина Лазаренко [4] – Зузанна Беднаж [5] – 7:5, 3:6, 6:4

Результаты Лазаренко на W15 в Гродзиск-Мазовецки парный):

  • R1: Катерина Лазаренко / Дарья Горская [3] – Михалина Енджеевска / Сара Твардовска – 6:1, 6:1
  • QF: Катерина Лазаренко / Дарья Горская [3] – Джессика Лаура Пабисяк / Мартына Сикора – 6:4, 6:1
  • SF: Катерина Лазаренко / Дарья Горская [3] – Меган Хойзер / Саммер Ярдли [1] – 6:2, 7:5
  • F: Катерина Лазаренко / Дарья Горская [3] – Ава Храстар / Кейт Шарабура [2] – 6:3, 6:4

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Молодчина!
Катерина більший акцент робить на пару, але, як бачимо, і в одиночці гарно йде)
Успіхів! Подальшого розвитку та прогресу!
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