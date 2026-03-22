Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук пропустил матч. Лион продолжил ужасную серию, проиграв Монако
Чемпионат Франции
Лион
22.03.2026 16:00 – FT 1 : 2
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 марта 2026, 18:11 | Обновлено 22 марта 2026, 18:18
239
0

Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта «Лион» и «Монако» выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Украинский форвард «ткачей» Роман Яремчук пропустил поединок на «Парк Олимпик Лионнез». Нападающий, казалось, попал в заявку на игру, однако при объявлении состава его имя отсутствовало.

Хозяева выиграли первый тайм, но после перерыва потеряли преимущество: «Монако» за 10 минут организовал камбэк.

«Лион» не успел отыграться, и судья зафиксировал очередную неудачу «ткачей» – 1:2.

Подопечные Паулу Фонсеки не могут одержать победу в последних восьми матчах: четыре поражения, три ничьи и вылет из Кубка Франции после серии пенальти.

Лига 1. 27-й тур, 22 марта

«Лион» – «Монако» – 1:2

Голы: Шульц, 42 – Аклюш, 62, Балогун, 72 (пен.)

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Лион – Монако. Яремчук – вне заявки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, попал ли Яремчук в основу Лиона на матч с Монако
Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Роман Яремчук Лион Фоларин Балогун пенальти Магнес Аклиуш Павел Шульц
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22 марта 2026, 14:22 46
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт

Александр стал первым вице-президентом «Полесья»

Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22 марта 2026, 07:41 1
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»

Волошин – о разговоре с Андреем перед переходом в «Реал»

ВИДЕО. Арбелоа заговорил о Лунине после травмы Куртуа: «Он докажет...»
Футбол | 22.03.2026, 11:12
ВИДЕО. Арбелоа заговорил о Лунине после травмы Куртуа: «Он докажет...»
ВИДЕО. Арбелоа заговорил о Лунине после травмы Куртуа: «Он докажет...»
Верес – Колос – 0:1. Вырванная победа. Видео гола и обзор матча
Футбол | 22.03.2026, 17:34
Верес – Колос – 0:1. Вырванная победа. Видео гола и обзор матча
Верес – Колос – 0:1. Вырванная победа. Видео гола и обзор матча
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22.03.2026, 08:46
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 9
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 15
Футбол
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
20.03.2026, 16:33 8
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем