Яремчук пропустил матч. Лион продолжил ужасную серию, проиграв Монако
«Ткачи» уступили преимущество на своем поле
22 марта «Лион» и «Монако» выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Франции.
Украинский форвард «ткачей» Роман Яремчук пропустил поединок на «Парк Олимпик Лионнез». Нападающий, казалось, попал в заявку на игру, однако при объявлении состава его имя отсутствовало.
Хозяева выиграли первый тайм, но после перерыва потеряли преимущество: «Монако» за 10 минут организовал камбэк.
«Лион» не успел отыграться, и судья зафиксировал очередную неудачу «ткачей» – 1:2.
Подопечные Паулу Фонсеки не могут одержать победу в последних восьми матчах: четыре поражения, три ничьи и вылет из Кубка Франции после серии пенальти.
Лига 1. 27-й тур, 22 марта
«Лион» – «Монако» – 1:2
Голы: Шульц, 42 – Аклюш, 62, Балогун, 72 (пен.)
