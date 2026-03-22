Холанд никогда не забивал за Ман Сити в финалах. Сколько длится серия?

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд никогда не забивал за «горожан» в финалах разных турниров.

Безголевая серия норвежца в решающих матчах составляет уже 8 матчей:

2022: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:3 (Хулиан Альварес)

2023: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (Илкай Гюндоган – дубль)

2023: Лига чемпионов, Манчестер Сити – Интер – 1:0 (Родри)

2023: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Арсенал – 1:1 (1:4 – по пенальти, Коул Палмер)

2023: Суперкубок УЕФА, Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (5:4 – по пенальти, Коул Палмер)

2024: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (Жереми Доку)

2024: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти, Бернарду Силва)

2025: Кубок Англии, Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 0:1

Попробует прервать эту неприятную серию Холланд уже сегодня, в финальном матче Кубка английской лиги против Арсенала.