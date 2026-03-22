Роман ГРИГОРЧУК: «У меня мурашки по коже. Я снимаю шляпу перед ними»
Коуч «Черноморца» рассказал о победе над ФК ЮКСА
Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями после победы «моряков» над ФК ЮКСА (1:0) в 19-м туре Первой лиги Украины.
«Я увидел огни на трибуне, у меня сразу мурашки по коже, и я вспомнил те времена, когда болельщики устраивали нам факельные ходы, по две стороны от автобуса стояли. Сегодня это настолько поразительно было, я настолько поражен, просто ужасно благодарен людям. Они сделали прекрасную вещь. Думаю, нам это сильно помогло одержать сегодня победу. И от себя, и от игроков я благодарю за такую поддержку.
Сегодня была просто красота, по-доброму, искренне. Снимаю шляпу и кланяюсь перед нашими фанами. Да, как люди болели, я не представляю, как мы могли не выиграть. Для них должны одерживать победы и играть лучше намного.
И сегодня был тот случай, когда на трибунах был получше уровень, чем на поле. Сделаем все дальше, чтобы было что смотреть на поле. Чтобы был хороший футбол, сильный футбол и результат. Еще раз очень благодарен болельщикам», – сказал Григорчук.
В нынешнем сезоне Черноморец занимает второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 41 турнирный балл после 19 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
