  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «У меня мурашки по коже. Я снимаю шляпу перед ними»
Первая лига
Черноморец
21.03.2026 16:00 – FT 1 : 0
ЮКСА
Украина. Первая лига
22 марта 2026, 10:41 |
Роман ГРИГОРЧУК: «У меня мурашки по коже. Я снимаю шляпу перед ними»

Коуч «Черноморца» рассказал о победе над ФК ЮКСА

ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями после победы «моряков» над ФК ЮКСА (1:0) в 19-м туре Первой лиги Украины.

«Я увидел огни на трибуне, у меня сразу мурашки по коже, и я вспомнил те времена, когда болельщики устраивали нам факельные ходы, по две стороны от автобуса стояли. Сегодня это настолько поразительно было, я настолько поражен, просто ужасно благодарен людям. Они сделали прекрасную вещь. Думаю, нам это сильно помогло одержать сегодня победу. И от себя, и от игроков я благодарю за такую ​​поддержку.

Сегодня была просто красота, по-доброму, искренне. Снимаю шляпу и кланяюсь перед нашими фанами. Да, как люди болели, я не представляю, как мы могли не выиграть. Для них должны одерживать победы и играть лучше намного.

И сегодня был тот случай, когда на трибунах был получше уровень, чем на поле. Сделаем все дальше, чтобы было что смотреть на поле. Чтобы был хороший футбол, сильный футбол и результат. Еще раз очень благодарен болельщикам», – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Черноморец занимает второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 41 турнирный балл после 19 сыгранных матчей.

Роман Григорчук Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса ЮКСА Тарасовка
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
