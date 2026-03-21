Борьба за УПЛ. Черноморец с Григорчуком выиграл в Первой лиге

Черноморец матчем Первой лиги против ЮКСА возобновил свой сезон и борьбу за возвращение в УПЛ.

Команда, в которую зимой вернулся наставник Роман Григорчук, сумела на своем поле победить 1:0 благодаря голу форварда Алексея Хобленко во втором тайме.

Черноморец с 41 пунктом идет на второй позиции, а отставанием от Буковины составляет 10 очков.

ЮКСА имеет 23 очка и занимает 8-е место.

Первая лига. 19-й тур

Черноморец – ЮКСА 1:0

Гол: Хобленко, 70