  Борьба за УПЛ. Черноморец с Григорчуком выиграл в Первой лиге
21.03.2026 16:00 – FT 1 : 0
ЮКСА
21 марта 2026, 18:03 |
722
2

Борьба за УПЛ. Черноморец с Григорчуком выиграл в Первой лиге

Одесская команда сыграла против ЮКСА

Черноморец матчем Первой лиги против ЮКСА возобновил свой сезон и борьбу за возвращение в УПЛ.

Команда, в которую зимой вернулся наставник Роман Григорчук, сумела на своем поле победить 1:0 благодаря голу форварда Алексея Хобленко во втором тайме.

Черноморец с 41 пунктом идет на второй позиции, а отставанием от Буковины составляет 10 очков.

ЮКСА имеет 23 очка и занимает 8-е место.

Первая лига. 19-й тур

Черноморец – ЮКСА 1:0
Гол: Хобленко, 70

Комментарии 2
ZANREGENT
ГРИ тянет с заменами непонятно почему. В первом тайме не хватало остроты в атаке.А так, с победой!
Singularis
3 очка с протестантов
