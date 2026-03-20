В субботу, 21 марта, состоится поединок 19-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Черноморец

Первая часть сезона для новичка Первой лиги прошла достаточно неплохо. За 18 матчей чемпионата коллектив набрал 38 баллов, которые пока позволяют ему находиться на 3 месте турнирной таблицы. От 2-й строчки одесситы отстают всего на 1 пункт, однако лидер, «Буковина», оторвался уже на 13 очков. Кубок Украины «Черноморец» покинул на стадии 1/16 финала после поражения против тишковского «Агротеха».

Зимой коллектив претерпел серьезные изменения, его покинули 2 важных лица – главный тренер Александр Кучер и защитник Ярослав Ракицкий. На замену первому в очередной раз был назначен Роман Григорчук.

ЮКСА

Довольно сумбурно проходила для команды первая половина сезона, хотя в конце тарасовцы выдали неплохую серию. В общей сложности, за 18 игр Первой лиги «ЮКСА» удалось набрать 23 балла, что пока позволяют ей находиться на 8-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 7 очков, а от топ-4 – 13 пунктов.

Из Кубка Украины «крестоносцы» вылетели на стадии 1/32 финала из-за технического поражения против винницкой «Нивы».

Личные встречи

Клубы играли между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержал «Черноморец» благодаря автоголу Сабиева.

Интересные факты

«Черноморец» пропустил всего 11 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

В последних 5-х играх Первой лиги перед зимним перерывом «ЮКСА» одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.

За 10 предыдущих матчей Первой лиги «ЮКСА» не имела ни одного «сухаря».

Прогноз

Для обеих команд этот поединок станет первым официальным в 2026 году, так что не стоит ожидать большого количества забитых голов. Я поставлю на тотале меньше 2.5 (с коэффициентом 1.75 по линии БК betking).