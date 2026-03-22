Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д – Гамбург – 3:2. Камбек с 0:2, дубль с пенальти. Видео голов
Чемпионат Германии
Боруссия Д
21.03.2026 19:30 – FT 3 : 2
Гамбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
22 марта 2026, 05:43 |
35
0

Боруссия Д – Гамбург – 3:2. Камбек с 0:2, дубль с пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Бундеслиги 2025/26

22 марта 2026, 05:43 |
35
0
Боруссия Д – Гамбург – 3:2. Камбек с 0:2, дубль с пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рами Бенсебаини

21 марта дортмундская Боруссия оформила камбек в матче 27-го тура Бундеслиги 2025/26 против Гамбурга.

Черно-желтые отыгрались с 0:2 и одержали волевую победу со счетом 3:2. Дубль в составе Боруссии Д оформил Рами Бенсебаини, который реализовал два пенальти.

Боруссия Дортмунд с 61 очком занимает второе место в таблице чемпионата Германии. У лидера – Баварии – в активе 70 баллов.

Бундеслига 2025/26. 27-й тур, 21 марта

Боруссия Дортмунд – Гамбург – 3:2

Голы: Бенсебаини, 73 (пен.), 84 (пен.), Гирасси, 78 – Отеле, 19, Локонга, 38

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия Д).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия Д).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Самби Локонга (Гамбург), асcист Фабиу Виейра.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Отеле (Гамбург), асcист Вильям Микельбрансис.
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем