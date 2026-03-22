Боруссия Д – Гамбург – 3:2. Камбек с 0:2, дубль с пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Бундеслиги 2025/26
21 марта дортмундская Боруссия оформила камбек в матче 27-го тура Бундеслиги 2025/26 против Гамбурга.
Черно-желтые отыгрались с 0:2 и одержали волевую победу со счетом 3:2. Дубль в составе Боруссии Д оформил Рами Бенсебаини, который реализовал два пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Боруссия Дортмунд с 61 очком занимает второе место в таблице чемпионата Германии. У лидера – Баварии – в активе 70 баллов.
Бундеслига 2025/26. 27-й тур, 21 марта
Боруссия Дортмунд – Гамбург – 3:2
Голы: Бенсебаини, 73 (пен.), 84 (пен.), Гирасси, 78 – Отеле, 19, Локонга, 38
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб перечислил рекорды футболиста
Шведка и француженка держали интригу до последнего