Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Франция
0

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей

21 марта парижане разгромили соперников 4:0 в 27-м туре Лиги 1, Илья провел все 90 минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21 марта ПСЖ уничтожил Ниццу на выезде со счетом 4:0 в матче 27-го тура Лиги 1 2025/26.

В составе парижан весь поединок отыграл украинский центральный защитник Илья Забарный. Илья нанес один удар, отдал 92% точных передач (86 из 93), выиграл пять верховых дуэлей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Статистический портал WhoScored поставил Забарному оценку в 7.8 балла. Это третий лучший показатель среди всех игроков (наравне с автором четвертого гола Варреном Заиром-Эмери).

Лучшим игроком поединка был признан Нуну Мендеш (пенальти и ассист) – 8.1. Столько же и у Дезире Дуэ, который забил второй гол ПСЖ в этой встрече.

Оценки WhoScored за матч Ницца – ПСЖ (0:4)

По теме:
Обнародована оценка Ярмолюка за матч АПЛ Лидс – Брентфорд
Трубин и Судаков получили оценки за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Стала известна оценка Миколенко за выигранный матч Эвертона у Челси в АПЛ
Варрен Заир-Эмери Дезире Дуэ Нуну Мендеш Илья Забарный оценки WhoScored ПСЖ Ницца Ницца - ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Агарков
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 11:10 1
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»

Известный футболист похвалил Ярмоленко

ФОТО. Джошуа в Украине! Усик познакомил его с президентом Полесья
Бокс | 21 марта 2026, 23:23 2
ФОТО. Джошуа в Украине! Усик познакомил его с президентом Полесья
ФОТО. Джошуа в Украине! Усик познакомил его с президентом Полесья

Энтони Джошуа в гостях у Полесья...

Боруссия Д – Гамбург – 3:2. Камбек с 0:2, дубль с пенальти. Видео голов
Футбол | 22.03.2026, 05:43
Боруссия Д – Гамбург – 3:2. Камбек с 0:2, дубль с пенальти. Видео голов
Боруссия Д – Гамбург – 3:2. Камбек с 0:2, дубль с пенальти. Видео голов
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Борьба | 21.03.2026, 13:15
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Другие виды | 21.03.2026, 15:02
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 5
Бокс
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов
ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов
20.03.2026, 04:02 2
Футбол
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
20.03.2026, 07:49 4
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем