Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей

21 марта ПСЖ уничтожил Ниццу на выезде со счетом 4:0 в матче 27-го тура Лиги 1 2025/26.

В составе парижан весь поединок отыграл украинский центральный защитник Илья Забарный. Илья нанес один удар, отдал 92% точных передач (86 из 93), выиграл пять верховых дуэлей.

Статистический портал WhoScored поставил Забарному оценку в 7.8 балла. Это третий лучший показатель среди всех игроков (наравне с автором четвертого гола Варреном Заиром-Эмери).

Лучшим игроком поединка был признан Нуну Мендеш (пенальти и ассист) – 8.1. Столько же и у Дезире Дуэ, который забил второй гол ПСЖ в этой встрече.

Оценки WhoScored за матч Ницца – ПСЖ (0:4)