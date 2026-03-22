Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ницца – ПСЖ – 0:4. Разгром и 90 минут Забарного. Видео голов и обзор матча
Ницца
21.03.2026 22:05 – FT 0 : 4
ПСЖ
22 марта 2026, 00:24 |
Ницца – ПСЖ – 0:4. Разгром и 90 минут Забарного. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Лиги 1 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта прошел матч 27-го тура Лиги 1 2025/26 между командами Ницца и ПСЖ.

Команды сыграли на стадионе Альянц Ривьераю. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Всю встречу в составе столичного коллектива отыграл украинский центральный защитник Илья Забарный.

Лига 1 2025/26. 27-й тур, 21 марта

Ницца – ПСЖ – 0:4

Голы: Мендеш, 42 (пен.), Дуэ, 49, Дро Фернандес, 81, Заир-Эмери, 85

Видеообзор матча ожидается...

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дро Фернандес (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
61’
Юссуф Ндайишимийе (Ницца) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ), асcист Нуно Мендеш.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
Даниил Агарков
