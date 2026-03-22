Ницца – ПСЖ – 0:4. Разгром и 90 минут Забарного. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Лиги 1 2025/26
21 марта прошел матч 27-го тура Лиги 1 2025/26 между командами Ницца и ПСЖ.
Команды сыграли на стадионе Альянц Ривьераю. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу парижан.
Всю встречу в составе столичного коллектива отыграл украинский центральный защитник Илья Забарный.
Лига 1 2025/26. 27-й тур, 21 марта
Ницца – ПСЖ – 0:4
Голы: Мендеш, 42 (пен.), Дуэ, 49, Дро Фернандес, 81, Заир-Эмери, 85
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Мендеш, 42 мин. (пен.)
ГОЛ! 0:2 Дуэ, 49 мин.
ГОЛ! 0:3 Дро Фернандес, 81 мин.
ГОЛ! 0:4 Заир-Эмери, 85 мин.
События матча
