  Фулхэм – Бернли – 3:1. Эффектный камбек в Лондоне. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Фулхэм
21.03.2026 17:00 – FT 3 : 1
Бёрнли
22 марта 2026, 01:39
Фулхэм – Бернли – 3:1. Эффектный камбек в Лондоне. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта Фулхэм с камбеком переиграл Бернли в матче 31-го тура АПЛ 2025/26.

Лондоская команда пропустила первой, но сумела победить благодаря голам Джошуа Кинга, Гарри Уилсона и Рауля Хименеса.

Бернли доигрывал вдесятером – на 90+3-й минуте прямую красную карточку получил Джош Лоран.

АПЛ 2025/26. 31-й тур, 21 марта

Фулхэм – Бернли – 3:1

Голы: Кинг, 67, Уилсон, 73, Хименес, 90+5 (пен.) – Флемминг, 60

Удаление: Лоран, 90+3

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
90’ +3
Джош Лоран (Бёрнли) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм), асcист Джошуа Кинг.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Фулхэм).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Зиан Флемминг (Бёрнли), асcист Лайл Фостер.
Даниил Агарков
