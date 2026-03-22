Фулхэм – Бернли – 3:1. Эффектный камбек в Лондоне. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ 2025/26
22 марта 2026, 01:39
21 марта Фулхэм с камбеком переиграл Бернли в матче 31-го тура АПЛ 2025/26.
Лондоская команда пропустила первой, но сумела победить благодаря голам Джошуа Кинга, Гарри Уилсона и Рауля Хименеса.
Бернли доигрывал вдесятером – на 90+3-й минуте прямую красную карточку получил Джош Лоран.
АПЛ 2025/26. 31-й тур, 21 марта
Фулхэм – Бернли – 3:1
Голы: Кинг, 67, Уилсон, 73, Хименес, 90+5 (пен.) – Флемминг, 60
Удаление: Лоран, 90+3
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
90’ +3
Джош Лоран (Бёрнли) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм), асcист Джошуа Кинг.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Фулхэм).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Зиан Флемминг (Бёрнли), асcист Лайл Фостер.
