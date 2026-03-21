Англия21 марта 2026, 19:31 | Обновлено 21 марта 2026, 19:47
Чемпионшип рядом. Команда АПЛ проиграла и близка к вылету
Бернли проиграл Фулхэму
Фулхэм в домашнем матче чемпионата Англии обыграл Бернли со счетом 3:1.
Если лондонская команда с 44 очками спокойно идет на 8-й позиции и может рассчитывать на еврокубки, то Бернли близок к вылету и возвращению в Чемпионшип.
Команда с 20 очками находится на предпоследнем месте. До спасительной 17-й позиции девять пунктов.
Чемпионат Англии. 31-й тур
Фулхэм – Бернли 3:1
Голы: Кинг, 67, Уилсон, 73, Хименес, 90+5 (с пен) – Флемминг, 60
