Чемпионшип рядом. Команда АПЛ проиграла и близка к вылету

Фулхэм в домашнем матче чемпионата Англии обыграл Бернли со счетом 3:1.

Если лондонская команда с 44 очками спокойно идет на 8-й позиции и может рассчитывать на еврокубки, то Бернли близок к вылету и возвращению в Чемпионшип.

Команда с 20 очками находится на предпоследнем месте. До спасительной 17-й позиции девять пунктов.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Фулхэм – Бернли 3:1

Голы: Кинг, 67, Уилсон, 73, Хименес, 90+5 (с пен) – Флемминг, 60