  4. Фулхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм
21.03.2026 17:00
Бёрнли
20 марта 2026, 22:55 | Обновлено 20 марта 2026, 23:48
Фулхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 21 марта в 17:00 по Киеву

ФК Фулхэм

В субботу, 21 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Фулхэм

Довольно контрастные результаты демонстрируют дачники в текущем сезоне. После 30 туров Премьер-лиги на балансе команды уже 41 зачетный пункт, что пока позволяет ей находиться на 11-м месте общего зачета. От топ-7 «Фулхэм» отделяет немного – всего 4 очка.

В Кубке Англии лондонцы дошли до 1/8 финала, где минимально уступили «Саутгемптону».

Бернли

Далеко не самым лучшим образом складывается сезон для новичков чемпионата. За 30 туров Премьер-лиги «бордовым» удалось набрать только 20 баллов, из-за чего и клуб находится на предпоследнем, 19 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень существенно – 9 зачетных пунктов.

Кубок Англии «Бернли» неожиданно покинул после поражения против перволигового «Мансфилда» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы сыграли между собой 3 поединка. 2 победы завоевал «Фулхэм», а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • За 10 предыдущих игр «Бернли» одержал всего 1 победу.
  • «Фулхем» сохранил ворота сухими только в 1/15 предыдущих матчей.
  • «Бернли» пропустил 58 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • В последних 4-х домашних играх «Фулхэм» потерпел 3-е поражения.

Прогноз

В последних играх оборона обеих команд оставляет желать лучшего, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.87 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
21 марта 2026 -
17:00
Бёрнли
Обе забьют 1.87
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Комментарии 0
