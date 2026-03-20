Фулхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В субботу, 21 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Фулхэм
Довольно контрастные результаты демонстрируют дачники в текущем сезоне. После 30 туров Премьер-лиги на балансе команды уже 41 зачетный пункт, что пока позволяет ей находиться на 11-м месте общего зачета. От топ-7 «Фулхэм» отделяет немного – всего 4 очка.
В Кубке Англии лондонцы дошли до 1/8 финала, где минимально уступили «Саутгемптону».
Бернли
Далеко не самым лучшим образом складывается сезон для новичков чемпионата. За 30 туров Премьер-лиги «бордовым» удалось набрать только 20 баллов, из-за чего и клуб находится на предпоследнем, 19 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень существенно – 9 зачетных пунктов.
Кубок Англии «Бернли» неожиданно покинул после поражения против перволигового «Мансфилда» на стадии 1/16 финала.
Личные встречи
Начиная с 2023 года, клубы сыграли между собой 3 поединка. 2 победы завоевал «Фулхэм», а еще 1 матч завершился вничью.
Интересные факты
- За 10 предыдущих игр «Бернли» одержал всего 1 победу.
- «Фулхем» сохранил ворота сухими только в 1/15 предыдущих матчей.
- «Бернли» пропустил 58 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
- В последних 4-х домашних играх «Фулхэм» потерпел 3-е поражения.
Прогноз
В последних играх оборона обеих команд оставляет желать лучшего, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.87 по линии БК betking).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
